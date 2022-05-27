استراتيجية جديدة لـ ASUS للتوسع في دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - أعلنت شركة ASUS الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة المبتكرة، خلال فعاليات القمة التجارية التي عقدت اليوم لدول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عن إستراتيجيتها الجديدة للتوسع في هذه الأسواق.

انطلقت فعاليات مؤتمر Asus لدول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا اليوم من مدينة إسطنبول في تركيا، وهو أول حدث دولي للشركة أوضحت فيه خططها وأهدافها القادمة، أيضاً ألقت الشركة الضوء على صناعة أجهزة الحاسب كمؤثر رئيسي في الأنشطة التجارية بإجمالي إنتاج سنوي 200 مليون وحدة.

كما أشارت ASUS على إستعدادها لبدء حقبة جديدة بعد مرور أكثر من 30 عام إستطاعت خلالها الشركة أن تترك بصمة كبيرة كلاعب ومنافس قوي في الأسواق العالمية.

كما أكدت على أن الإعداد للمرحلة الجديدة الخاصة بالنشاط التجاري في الأسواق الجديدة إستمر لمدة عامين إستطاعت خلالهما الشركة أن تحقق بداية ناجحة في مجموعة محددة من الأسواق، أيضاً تستعد الشركة لإطلاق منتجاتها في أكثر من 40 دولة من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال 2022.

ولقد إستعرضت “Madeleine Hung” المدير العام لشركة Asus في أسواق EMEA إستراتيجية الشركة الجديدة، حيث صرحت “أن الشركة حققت إنجازات كبيرة في الأسواق العالمية في قطاع أجهزة الحاسب، كما أكدت على طموح وتطلعات الشركة للتوسع لتحقيق مزيد من الإنجازات في الأنشطة التجارية المختلفة”.

كما أكدت على خططها القادمة لتقديم حلول لتيسير الأعمال عبر مجموعة موسعة من المنتجات والبرمجيات التي تتسم بالتجربة السلسة في الإستخدام.

أيضاً أشارت إلى أن شركة Asus تحرص بشكل كامل على تقديم منتجات وخدمات تحقق أعلى معايير من الموثوقية، كما تواكب التغييرات التي تطرأ على البيئة بتنفيذ تغييرات إيجابية في منتجات الشركة تتوافق مع التغييرات الجديدة في البيئة.

كما أكدت على أن أجهزة الشركة تتسم بالتنوع والقدرة على دفع الحلول المرنة برؤية جديدة تتخطى توقعات المستخدمين.

ولقد قدمت Asus عرض حي بتجربة تفاعلية في عدد 8 من المواقع خلال الحدث، لتتيح للحضور فرصة للحصول على تجربة حية لأنظمة الشركة أثناء العمل، كما قدمت من خلال العرض تجارب وسيناريوهات مختلفة للأنظمة داخل الأنشطة التجارية المختلفة من منافذ البيع، والمكتب الهندسي، والتعليم، ومعمل أجهزة الحاسب وغيرها من السيناريوهات.

حققت Asus نجاح كبير في قطاع أجهزة الحاسب الإستهلاكية في الأسواق العالمية، واليوم تتجه الشركة للتوسع في قطاع أجهز الحاسب التي تستهدف الأنشطة التجارية.

ولتنفيذ ذلك تضع Asus القيمة الرئيسية التي يبحث عنها رواد الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية كهدف رئيسي في تطوير جيل جديد من الأجهزة التجارية للعام 2022، والتي تجمع بين الموثوقية، والإحترافية مع أعلى كفاءة في التصميم، ومن بين هذه الأجهزة سلسلة أجهزة الحاسب المحمول “ExpertBook business”.

يأتي جهاز ExpertBook بلغة تصميم مستوحاة من الأشكال الهندسية تمثل الهياكل المعمارية في جميع أنحاء العالم، مع إقسام واضحة، من الإضاءة، والتباين وأيضاً الظلال.

ويقدم جهاز ExpertBook B9 فكرة واضحة لرؤية Asus في تصميم الأجهزة، حيث يعد أخف جهاز بحجم 14 إنش في العالم بوزن 880 جرام فقط، وسماكة 15مم، لذا هو أول الأجهزة التي تعبر بشكل واضح عن رؤية الشركة في الجمع بين أفضل التقنيات والإبداع في التصميم، ولقد حصد الجهاز بالفعل الكثير من الجوائز الإعلامية.

حملة “ASUS Expert”

تسعى شركة Asus لدمج أنشطة التسويق مع الأنشطة الخاصة بالمبيعات لتتكامل مع قوة وكفاءة تصميم الأجهزة والبرمجيات، كما تؤكد على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والتعاون مع الشركاء المحتملين لشركة Asus.

ومن المقرر أن تحقق الشركة هذه الأهداف من خلال حملة “ASUS Expert” التي تستعد للإنطلاق في وقت لاحق خلال عام 2022، والتي تهدف إلى توفير الأدوات والخبرات اللازمة للشركاء بهدف تعزيز الأعمال التجارية الصغيرة أو المتوسطة في سوق العمل.

تعزيز رؤية الإستدامة

عملت شركة Asus على تطوير أجهزة ومنتجات الشركة مع التركيز على الإستدامة منذ عام 2000، حيث قدمت الشركة عام 2009 أول أجهزة الحاسب المحمول في العالم التي تتميز بتصميم خالي من الكربون.

أيضاً كان لشركة Asus الريادة في العالم بالحصول على شهادة “Zero Waste to Landfill” وهي أولى الشركات أيضاً الحاصلة على شهادة ISO 20400 للمشتريات التي تدعم الإستدامة خلال 2019.

وبحلول 2021 دخلت شركة Asus في حقبة رقمية جديدة لتحسين عمليات الإدارة وإتخاذ القرارات، كما تسعى الشركة بالوصول بأجهزة الشركة لأعلى كفاءة في إستهلاك الطاقة التي تزيد عن معايير Energy Star بنسبة 30%، على أن تصل لهذا الهدف بحلول 2025.

أيضاً تسعى الشركة لإستخدام الطاقة المتجددة في منتجات الشركة في مراكز العمليات في الأسواق العالمية بنسبة 100% بحلول 2035.