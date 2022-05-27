نصيحة لمستخدمي “غوغل كروم”.. كيف تتصدون لهجمات الاحتيال الإلكتروني؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 مايو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

كشف تقرير لشركة ويتش؟ “?Which” البريطانية، أن متصفح شبكة الإنترنت “غوغل كروم” الأضعف في حظر هجمات التصيد الاحتيالي، حيث يمنع 28% فقط من الهجمات على نظام ويندوز و25% على ماك “Mac”، مقابل 85% لموزيلا فايرفوكس Mozilla Firefox على ويندوز و78% على ماك و77% لمتصفح أبل سفاري و82% لمتصفح مايكروسوفت إدج “Microsoft Edge”.

تواصلت فوربس مع غوغل للرد على نتائج البحث، ودافعت بأن منهجية البحث ونتائجه “تطلب المزيد من التدقيق”.

قالت غوغل إنها رائدة في مكافحة التصيد الاحتيالي، وقامت بتوفير التكنولوجيا الأساسية للمتصفحات الأخرى عبر 10 سنوات ماضية.

وشككت غوغل في نتائج البحث مضيفة “غالبًا ما تتشارك غوغل وموزيلا في تحسين أمان الإنترنت، ويعتمد فايرفوكس بشكل أساسي على تطبيقات غوغل للتصفح الآمن لمنع التصيد الاحتيالي”.

“تحديثات مهمة”

أطلقت غوغل كروم ما تقول إنه تحديثات مهمة “Critical updates” لمليارات من مستخدميه يوم 24 مايو/أيار الجاري.

ويمكن تحميل التحديث بالنسخة 102.0.5005.61 من كروم لنظام ماك و102.0.5005.61 62 أو 63 لنظام ويندوز، ما قد يمنع 32 ثغرة أمنية لدى التصفح.

كيفية التحديث

1. على جهاز الكمبيوتر، افتح متصفِّح Chrome.

2. في أعلى يسار الشاشة، انقر على رمز المزيد.

3. انقر على مساعدة لمحة عن Google Chrome.

4. انقر على تحديث Google Chrome.

ملاحظة مهمة: إذا لم تعثر على هذا الزر، فهذا يعني أنك تستخدم أحدث إصدار.

5. انقر على إعادة التشغيل.