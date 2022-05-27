ميزة جديدة من واتساب بشأن الرسائل المخفية

الشارقة - اميمة ياسر - تعمل منصة واتساب على ميزة جديدة لمستخدميها تتعلق بالرسائل المخفية، من خلال إضافة آلية جديدة تتيح لك وضع علامة على رسائل معينة للاحتفاظ بها، في تلك الدردشات التي سبق وأن قمت بتعيينها على خاصية "الرسائل ذاتية الاختفاء".

ووبحسب ما ذكره موقع "pocketlint"، ستسمح لك ميزة واتساب الجديدة، بالاحتفاظ بالرسائل التي قد تحتوي على معلومات مفيدة ستحتاجها فيما بعد، قبل أن يبدأ النظام الأساسي لخدمة المراسلة بحذف رسائل المحادثة وفقا للمدة الزمنية التي قمت بتحديدها.

وأوضح موقع "WABetaInfo"، الذي رصد إضافة خيار “Kept Messages”، الجديد ضمن إعدادات الدردشة، في أحدث إصدار تجريبي من واتساب، أن الرسائل المختفية تساعدنا في إرسال الرسائل بشكل أكثر خصوصية، ولكن مع الاحتفاظ ببعض الرسائل المهمة لقراءته لاحقا، إذا كنت تفضل تمكين وضع اختفاء الرسائل.

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "WABetaInfo"، قائمة فرعية جديدة تشير إلى أنك ستتمكن من تمييز رسائل معينة في محادثة مختفية للاحتفاظ بها دون فقدانها، ولكن من غير المعروف ما إذا كان سيكون هناك حد معين لعدد الرسائل التي يمكنك الاحتفاظ بها.

وسيكون بإمكان مستخدمي واتساب الاحتفاظ برسائل محددة، عن طريق منع انتهاء صلاحيتها بفضل الخاصية القادمة، حيث يمكن للمستخدم منع اختفاء بعض الرسائل المختفية في الإصدار المستقبلي من واتساب على أندرويد و iOS.

وكان تطبيق واتساب، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتيح قريبا ميزة طال انتظارها، وهي الخروج في صمت من الجروبات دون أن يعرف أحد.

وأفادت تقارير تقنية، أن مسئولي الجروبات فقط هم الذين سيكون بإمكانهم من معرفة من يغادر المجموعة، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

ويظهر في الوقت الحالي عند خروج المستخدمين من المجموعة، رسالة نظام في الدردشة لإبلاغ جميع المشاركين بأنك خرجت من المجموعة، مما يسبب الإحراج لدى البعض.

وكان تطبيق واتساب، أتاح ميزتين جديدتين، وهما التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية، وزيادة حجم الملفات التي يمكن مشاركتها مع الآخرين.

وقالت واتساب في بيان: "يسعدنا الإعلان أن التفاعل عبر الرموز التعبيرية متاح الآن على أحدث إصدار من التطبيق".

ووعدت الشركة بالاستمرار "في تحسين الميزة من خلال إضافة نطاق أوسع من الرموز التعبيرية في المستقبل".

وأوضحت واتساب أن المستخدمين باتوا قادرين على مشاركة الملفات التي يصل حجمها إلى 2 جيجا، بعد أن كان الحجم السابق 100 ميجا فقط.

كما أعلنت الشركة أيضا أنها ستضاعف الحجم الأقصى للمستخدمين في المحادثات الجماعية قريبا من 256 إلى 512 مستخدما في مجموعة الدردشة الواحدة.