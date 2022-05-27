احذر «رسالة مدمرة» على هاتفك.. تحذير لمليارات من أصحاب الهواتف الذكية من عمليات احتيال





الشارقة - اميمة ياسر - رصد خبراء الأمن السيبراني عملية احتيال شرسة تستنزف الحسابات المصرفية للضحايا، وصدر تحذير خطير وعاجل لجميع مستخدمي الهواتف الذكية لاتخاذ خطوات جادة لتجنب السماح لتلك العملية التي تعتمد على بنرامج خبيث يسمى «FluBot» بإصابة جهازهم.

يستخدم «FluBot» برنامجًا ضارًا يختطف معلومات بطاقة الائتمان التي يستخدمها المجرمون لإجراء عمليات شراء غير مصرح بها واستنزاف المدخرات، إذ يبدأ المخطط من خلال مراسلة المستخدم بشأن بريد صوتي، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

طريقة وقوع الضحايا في فخ عملية الاحتيال

بعدها يتم إرسال رابط إلى موقع ويب يشجع الضحايا على تنزيل تطبيق معين يعتقد المستخدمون أنه يقوم بتشغيل هذا البريد الصوتي، ويطلب التطبيق من المستخدم الوصول إلى «أذونات إمكانية الوصول» للهاتف حيث يقوم المستخدمون الذين وقعوا في الحيلة بتسجيل الخروج دون تفكير ثانٍ.



لكن «FluBot» عندها يستخرج قائمة جهات الاتصال للضحايا المستقبليين أثناء نشر برنامج نصي ضار عدواني يقوم بمسح معلومات بطاقة الائتمان، وفي حين أن FluBot يستهدف بشكل أساسي مستخدمي أندرويد، فإن مالكي أيفون ليسوا بعيدين عن ذلك.

كيف يمكن خداع مستخدمي أيفون وأندرويد؟

على الرغم من أنه لا يسمح متجر تطبيقات آبل بتثبيت تطبيقات من طرف ثالث، كما أن قواعد الدخول إلى متجر التطبيقات أكثر صرامة من متجر جوجل بلاي على أندرويد، ولكن قائدي هذه العملية يلتفون على لوائح أبل ويصيبوا الضحايا على نظام iOS، إذ توجه رسائل FluBot المستخدمين الذين ينقرون على الرابط الضار إلى صفحة ويب مشبوهة محملة بخدع التصيد الاحتيالي.

رفعت شركة أمن إلكتروني رومانية تدعى

«Bitdefender» إنذار الخطر الأحمر حول FluBot بعد أن اكتشفه الخبراء فيها، وقالت Bitdefender إنه على الرغم من الإمساك ببعض من يستخدمون هذه الحيلة، فقد شهدت عملية الاحتيال تجددًا في مايو وستستمر حتى تنتشر تقنيات الأمن السيبراني المتقدمة على نطاق واسع.

الدول الأوروبية هي الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى FluBot، إذ تلقت ألمانيا نصيبًا كبيرًا من المحاولات المستهدفة، لكن الجرائم الإلكترونية لا حدود لها ويجب أن يكون جميع المستخدمين في حالة تأهب قصوى لعمليات الاحتيال الرقمية.