شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل فنى فى فيس بوك يخفى "اللايكات" عن المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى مستخدمو فيس بوك، من مشكلة فنية في عدم ظهور سجل الاعجابات "اللايكات" على منشورات المستخدمين.

وفي وقت سابق، أعلنت منصات ميتا، أنها تعكف على استعادة خدمة انستجرام بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن تعذر الوصول إلى منصة تبادل ومشاركة الصور، وأبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مشكلات مع إنستجرام على موقع (داون-ديتكتور) الإلكتروني، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت ويجمع تقارير وبيانات من عدة مصادر، بما في ذلك إبلاغ مستخدمين عن أعطال، وقد يكون العطل يؤثر على عدد أكبر من المستخدمين، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

ووفقًا للموقع الإلكترونى، فقد كانت 84 % من حالات الإبلاغ عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق إنستجرام بالهاتف المحمول.

وقالت ميتا، فى بيان: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى إنستجرام".

وأضافت: "نعمل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى فى أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".