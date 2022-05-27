شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة "Silence Unknown Callers" لكتم مكالمات الـ spam على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الطرق للتعامل مع مكالمات البريد العشوائي "الـspam"، من حظر أرقامهم إلى استخدام تطبيقات تصفية الطرف الثالث، لكن أسهل ما يمكنك فعله هو تجاهلها، وإذا كان لديك جهاز أيفون، فلديك ميزة مفيدة يمكن أن تساعدك.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن كل هاتف أيفون لديه ميزة تسمى "Silence Unknown Unknown Callers"، وعند تشغيل هذا، لن يصدر هاتفك رنينًا للمكالمات الواردة من الأرقام التي لم تقم بحفظها، وبعد بضع لحظات، سيرسل المتصل فقط إلى البريد الصوتي، وبعد ذلك، سترى الرقم يظهر في قائمة مكالماتك الأخيرة.

لكنك ستظل تسمع رنينًا للأرقام التي حفظتها في قائمة جهات الاتصال، والأرقام التي اتصلت بها أو راسلتها من قبل، و "اقتراحات Siri".

وإذا كنت تتعامل مع عدد كبير من المكالمات من أشخاص لا تعرفهم، فإن Silence Unknown Callers هي طريقة جيدة للحفاظ على صحتك المزاجية، وهذه هي خطوات تفعيلها:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون وانتقل لأسفل للضغط على الهاتف.

2. بالقرب من الجزء السفلي من هذه الصفحة، اضغط على "إسكات المتصلين غير المعروفين".

3. اضغط على مفتاح التبديل لتشغيله.