شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة أقمار صناعية جديدة تمولها ناسا تسعى إلى الذهاب إلى مدار حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط ناسا لمهمة أقمار صناعية مكعبة ستكون حجر الأساس لعمليات الوكالة المستقبلية على القمر، حيث ستشغل مهمة CAPSTONE، وهى اختصار لعبارة "عمليات تقنية نظام تحديد المواقع ذاتيًا Cislunar وتجربة الملاحة"، مدارًا حول القمر لم يتم استخدامه من قبل، لاختبار مسار محطة Gateway الفضائية لدعم رواد فضاء Artemis المستقبليين على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، عقد مسسولو ناسا مؤتمراً صحفياً وتبين أن مهمة CAPSTONE ستنطلق قريبا بعد تأجيلها عدة مرات حيث كان من المقرر إطلاقها في 2021 لكن المشكلات المتعلقة بـ COVID أدت إلى تأخير الجدول الزمني إلى عام 2022".

من المقرر إطلاق CAPSTONE من نيوزيلندا على متن صاروخ Rocket Lab Electron المجهز بمرحلة عليا من Lunar Photon، وتكون مهمة المركبة الفضائية بحجم فرن الميكروويف هي الاستقرار في مدار هالة مستقيم قريب (NRHO) حول القمر.

ستتحقق CAPSTONE من استقرار المدار، والذي يمكن أن يتأثر بتركيزات الكتلة (الماسونات) بالقرب من سطح القمر وعوامل أخرى.

تحرص وكالة ناسا على الحصول على مثل هذه المعلومات قبل إطلاق محطة Gateway الفضائية إلى المدار القمري في وقت لاحق.

كما أن أعضاء فريق مهمة CAPSTONE يهدفون إلى التحقق من الاستخدام المتوقع للوقود في المحطة الجديدة، بالإضافة إلى مدى جودة الملاحة الأرضية من حيث تتبع الأقمار الصناعية.