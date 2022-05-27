شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية عرض حساب انستجرام خاص حتى بدون طلب متابعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان حساب انستجرام خاص، فلن تتمكن من الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها بعض الأشخاص، خاصة إذا لم تختر متابعة هذه الحسابات الخاصة، لذلك نرصد لك بعض الخطوات التي ستمكنك من عرض هذا الحساب الخاص وفقا لما ذكره موقع "business insider".

إذا كنت ترغب في عرض حساب انستجرام خاص في أي وقت، فإن أفضل خيار لك هو متابعة الحساب فقط، وهذا يتطلب من المستخدم الموافقة على طلب المتابعة الخاص بك، لكن هناك بعض الطرق البديلة التي يمكنك استخدامها لعرض حساب انستجرام خاص دون متابعة الحساب، بما في ذلك استخدام تطبيقات الجهات الخارجية التي تنتهك شروط استخدام انستجرام، وهو ما لا نوصي به.

ومع ذلك، هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها عرض حساب انستجرام خاص (أو المنشورات المرتبطة بالحساب) تقنيًا وأخلاقيًا دون متابعة الحساب مباشرة.



كيفية عرض حساب انستجرام خاص دون طلب متابعته كيفية عرض حساب انستجرام خاص دون طلب متابعته إذا كنت لا تتابع الحساب الخاص بالفعل، فإليك طريقتان يمكنك تجربتهما:

- قم بالبحث في الصور على جوجل عن اسم الحساب.

- يمكنك نسخ ولصق اسم انستجرام الخاص بالحساب الخاص ثم إجراء بحث عن الصور.

- من المحتمل أن تظهر بعض صورهم، بعد أن تم وضع علامة عليها في مكان آخر على انستجرام العام أو حتى حسابات فيس بوك> انتقل من خلال حساب شخص آخر انتقل من خلال حساب شخص آخر إذا كنت تعرف شخصًا يتابع انستجرام الخاص الذي تريد عرضه، فيمكنك دائمًا الوصول إلى هذا الحساب من خلال حسابه بإذن من صديقك أو أحد معارفك بالطبع.

إذا كان هناك منشور معين على انستجرام تريد رؤيته، فيمكنك أيضًا أن تطلب منهم التقاط لقطة شاشة للمنشور الخاص وإرساله إليك، وبخلاف ذلك، يمكنك طلب متابعة حساب انستجرام خاص من حساب آخر قمت بإنشائه.