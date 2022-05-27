شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت سلطعون صغير يمكنه الانحناء والزحف والقفز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور العلماء سلطعون روبوت، لكنك ستحتاج إلى عدسة مكبرة إذا كنت تريد رؤيته، فإن الروبوت صغير جدا ومستوحى من سلطعون بيكيتو ويبلغ عرضه 0.02 بوصة (0.5 ملم) فقط، مما يجعله أصغر روبوت يمشي يتم التحكم فيه عن بعد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من كونه أصغر من البرغوث، يمكن للروبوت أن ينحني ويتلوي ويزحف ويمشي ويدور وحتى يقفز.

يعتقد الباحثون من جامعة نورث وسترن، الذين طوروا الروبوت، أنه يمكن استخدام الروبوت لأداء مجموعة من المهام في الأماكن الضيقة.

قال البروفيسور جون روجرز: "قد تعمل الروبوتات الدقيقة كعوامل لإصلاح أو تجميع الهياكل أو الآلات الصغيرة في الصناعة أو كمساعدين جراحيين لتطهير الشرايين المسدودة، لوقف النزيف الداخلي أو القضاء على الأورام السرطانية، كل ذلك في إجراءات طفيفة التوغل".

وأضاف البروفيسور روجرز: "الروبوتات مجال بحث مثير، وتطوير الروبوتات الدقيقة هو موضوع ممتع للاستكشاف الأكاديمي".

لا يتم تشغيل السلطعون الروبوتي بواسطة أجهزة معقدة أو هيدروليكيات أو كهرباء، وبدلاً من ذلك يعتمد على مرونة جسمه، ولتطوير الروبوت، استخدم الفريق مادة سبيكة ذاكرة الشكل والتي تتحول إلى شكلها "المتذكر" عند تسخينها.

كما أنه باستخدام شعاع ليزر ممسوح ضوئيًا، قام الفريق بتسخين الروبوت بسرعة في مواقع مستهدفة مختلفة في جميع أنحاء جسمه، وعندما يتغير الروبوت إلى شكله الذي يتذكره ويعود مرة أخرى ، فإنه يخلق الحركة، وهذا يعني أنه من خلال تغيير اتجاه المسح بالليزر ، يمكن للباحثين التحكم في اتجاه سير الروبوت.

صنع الباحثون أولاً هياكل مسطحة، قبل ربطهم ببعضهم البعض على ركيزة مطاطية مشدودة قليلاً، لصنع الروبوت الصغير، وعندما يتم استرخاء هذه الركيزة، فإنها تلتوي قليلاً، مما يتسبب في "ظهور" السلطعون في هيكل ثلاثي الأبعاد تم تشكيله بدقة.