شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير سرير هزاز للكلاب يتم تنشيطه عن بُعد للتعامل مع قلق الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صممت إحدى الطالبات بجامعة نوتنغهام ترنت، سريرا يهز الكلاب بلطف للنوم، بهدف تهدئة الحيوانات الأليفة التي تعاني من قلق الانفصال، حيث وضعت كلودين خليل التي تبلغ من العمر 21 سنة، صندوق اهتزاز داخل مرتبة إسفنجية مريحة، ويأتي السرير بطبقة عاكسة قابلة للإزالة يمكن إضافتها للحفاظ على دفء حيوانك الأليف خلال فصل الشتاء، أو استبدالها بطبقة هلامية ذاتية التبريد لفصل الصيف.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل الباحثة أيضًا على تطبيق هاتف ذكي مصاحب، سيسمح للمالك بتنشيط الاهتزازات عن بُعد من العمل.

كشفت الأبحاث الحديثة المنشورة في Frontiers in Veterinary Science أن الحيوانات الأليفة شهدت فترة من "الارتباط المفرط" خلال فترة إغلاق الوباء، وبالتالي فهي معرضة بشكل أكبر لخطر الانفصال.

وجدت كلودين أنه عندما عادت عائلتها إلى العمل، وعادت هى من جامعتها، كان كلب عائلتها توفي حزينًا للغاية، حيث تقول الطالبة: `` لقد وجدت أنه من المزعج للغاية رؤية مدى تأثير قلق الانفصال على كلبي بعد أن أصبح معتادًا على أن نكون في المنزل طوال الوقت أثناء الإغلاق.

وأضافت كلودين،"لقد ألهمتني هذه التجربة لمحاولة تصميم شيء من شأنه أن يكون قادرًا على تقليل التوتر والضغط لدى الكلاب عندما يكافحون مع العزلة نتيجة لابتعاد أصحابها عن المنزل."

وكشفت دراسة استقصائية أجرتها Forthglade، أن 29% من المالكين رأوا أن كلابهم أصبحت أكثر احتياجًا منذ بداية تفشي فيروس كوفيد، حيث أبلغ 22% عن زيادة في النباح.

كما أنه كجزء من بحثها، تحدثت الطالبة إلى أخصائي سلوك الكلاب وأدارت مجموعة مركزة مع أصحاب الكلاب الذين كانت حيواناتهم الأليفة تعاني من قلق الانفصال بعد الإغلاق، وتستخدم تقنية الاهتزاز في السرير أسلوب التحفيز الحسي للتخلص من التوتر وتعزيز التأثير المهدئ للكلاب، ويتم تشغيله بواسطة بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن.