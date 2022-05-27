شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بموسم أعاصير آخر شرق الولايات المتحدة فى عام 2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من أن شرق الولايات المتحدة يجب أن تستعد لموسم آخر من العواصف الاستوائية هذا العام، فمن المتوقع أن يكون موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2022 أكثر نشاطًا من المتوسط للعام السابع على التوالي، وفقًا لأحدث التنبؤات الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، هناك احتمال بنسبة 70٪ أن يجلب موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2022، والذي يبدأ في 1 يونيو وينتهي في 30 نوفمبر، من 14 إلى 21 عاصفة أو عواصف مع رياح تبلغ سرعتها 39 ميلاً في الساعة (63 كم / ساعة) أو أعلى؛ ومن ستة إلى 10 أعاصير مع رياح تبلغ سرعتها 74 ميلاً في الساعة (119 كم / ساعة) أو أكثر؛ وثلاثة إلى ستة أعاصير رئيسية، مع رياح تبلغ سرعتها 111 ميل في الساعة (179 كم / ساعة).

سيتم تسمية العاصفة الأولى من العام باسم أليكس، وسيتم تسمية العاصفة الأربعة التالية بوني وكولين ودانييل وإيرل، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني.

تشير التوقعات الجديدة إلى وجود احتمال لاستخدام جميع أسماء العواصف الـ 21 للعام الثالث على التوالي؛ فتطورت 21 عاصفة في عام 2021 وسجلت 30 عاصفة قياسية في عام 2020.

ولعل حدث "النينيا" الحالي، الذي أوجد مياهًا أكثر دفئًا في مناطق المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي، مسؤول جزئيًا عن توقعات الموسم فوق المتوسط.

وتعد ظاهرة النينيا، التي تعني "الفتاة الصغيرة" بالإسبانية، هي نمط مناخي في المحيط الهادئ تكون فيه المياه في شرق المحيط الهادئ الاستوائي أبرد من المتوسط وتهب الرياح التجارية بقوة أكبر من المعتاد، ويمكن أن يؤثر ذلك على الطقس في جميع أنحاء العالم ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى مواسم أعاصير أكثر شدة.