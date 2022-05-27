شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تفعيل وإيقاف ميزة Driving Focus على أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون أجهزة أيفون مصدر إلهاء خطير عندما تحاول إنجاز عملك، أو تقود سيارة، ويمكن أن يساعد إسكات الإشعارات في تقليل مصادر التشتيت، فعندما يتعلق الأمر بالقيادة، هناك ميزة مصممة خصيصًا لإبقاء عينيك على الطريق وبعيدًا عن جهاز أيفون الخاص بك، وهى ميزة التركيز على القيادة "Driving Focus".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إليك ما تحتاج لمعرفته حول Driving Focus وكيفية استخدامه، والفرق بين إيقاف الميزة وتفعيلها.

تعد ميزة Driving Focus هى وضع أيفون يساعد على التخلص من عوامل التشتيت أثناء القيادة، وعند تشغيل "وضع القيادة"، حيث يتم تقييد النصوص والإشعارات الأخرى أو إسكات صوتها تمامًا.

لن يتم إجراء المكالمات الواردة إلا عندما يكون جهاز أيفون متصلاً بـ CarPlay أو نظام بلوتوث في السيارة أو ملحق بدون استخدام اليدين، وفي حالة ورود أي رسائل نصية، يمكنك أن تطلب من Siri قراءتها لك حتى تتمكن من إبقاء عينيك على الطريق.



كيفية إيقاف ميزة Driving Focus كيفية إيقاف ميزة Driving Focus 1. افتح تطبيق الإعدادات، واضغط على التركيز.

2. اضغط على القيادة.

3. اضغط على مفتاح التبديل بجوار "القيادة" لإيقاف تشغيله، وعند إيقاف تشغيل "وضع القيادة"، يكون مفتاح التبديل باللون الأسود.

4. بدلاً من ذلك، قم بإيقاف تشغيل "وضع القيادة" في مركز التحكم.

5. اسحب لأسفل من أعلى الزاوية اليمنى للشاشة، والمس باستمرار زر التركيز، ثم اضغط على القيادة لإيقاف تشغيله.



كيفية إعادة تفعيل Driving Focus كيفية إعادة تفعيل Driving Focus 1. افتح تطبيق الإعدادات، واضغط على الميزة.

2. اضغط على القيادة.

3. اضغط على مفتاح التبديل بجوار "القيادة" لتشغيله، وعندما يكون وضع القيادة قيد التشغيل، يكون مفتاح التبديل أخضر.

4. أو بدلاً من ذلك، قم بتشغيل "وضع القيادة" في مركز التحكم.

5. اسحب لأسفل من أعلى الزاوية اليمنى للشاشة، والمس باستمرار زر التركيز، ثم اضغط على القيادة لتشغيله.

6. لتشغيل "وضع القيادة" تلقائيًا، اضغط فوق "أثناء القيادة"، ثم حدد تلقائيًا، أو عند الاتصال ببلوتوث السيارة، أو التنشيط باستخدام CarPlay.