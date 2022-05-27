شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تدفع غرامة لبيعها بيانات المستخدم.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة تويتر على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار بعد أن اتهم مسؤولو تطبيق القانون الفيدرالي شركة التواصل الاجتماعي باستخدام البيانات الشخصية للأشخاص بشكل غير قانوني على مدى ست سنوات للمساعدة في بيع الإعلانات المستهدفة.

ووفقا لما ذكره موقع "aitnews"، فإنه في وثائق المحكمة، قالت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، إن تويتر انتهكت اتفاقية عام 2011 مع المنظمين، حيث تعهدت الشركة بعدم استخدام المعلومات التي تم جمعها لأغراض أمنية، مثل أرقام هواتف المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني، لمساعدة المعلنين في استهداف الأشخاص بالإعلانات

ويقول المحققون الفيدراليون، إن تويتر خالفت هذا الوعد. وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية: كما تشير الشكوى، حصلت الشركة على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية. ولكن استخدمتها أيضًا لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.

وتتطلب الشركة من المستخدمين تقديم رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني لمصادقة الحسابات. وتساعد هذه المعلومات أيضًا الأشخاص في إعادة تعيين كلمات وفتح حساباتهم عندما تمنع الشركة تسجيل الدخول بسبب نشاط مريب.

ولكن حتى شهر سبتمبر 2019 على الأقل، كانت الشركة تستخدم هذه المعلومات أيضًا لتعزيز نشاطها الإعلاني من خلال السماح للمعلنين بالوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني. ويتعارض ذلك مع الاتفاقية التي أبرمتها الشركة مع المنظمين.

وقدم أكثر من 140 مليون مستخدم للمنصة هذا النوع من المعلومات الشخصية بناءً على تصريحات تويتر الخادعة، وفقًا للمدعين الفيدراليين.

وقالت المدعية الأمريكية ستيفاني هيندز: يحق للمستهلكين الذين يشاركون معلوماتهم في معرفة ما إذا كانت هذه المعلومات تستخدم لمساعدة المعلنين في استهداف العملاء.

فترة محفوفة بالمخاطر على تويتر

أقر كبير مسؤولي الخصوصية في الشركة، داميان كيران، بأن المعلومات الشخصية للمستخدمين ربما تم استخدامها عن غير قصد للإعلان. وقال إن الشركة لم تعد تبيع المعلومات التي جمعتها لأغراض أمنية للمعلنين.

وكتب كيران: الحفاظ على أمان البيانات واحترام الخصوصية أمر نأخذه على محمل الجد. وقد تعاونا مع لجنة التجارة الفيدرالية في كل خطوة.

وبموجب شروط الاتفاقية المقترحة، وافقت الشركة على التوقف عن الاستفادة من المعلومات التي جمعتها لأغراض أمنية. ولا تزال التسوية بحاجة إلى موافقة المحكمة. كما تحد التسوية أيضًا من وصول الموظفين إلى البيانات الشخصية للمستخدمين.

ويعكس هذا الإجراء تسوية شاملة مع لجنة التجارة الفيدرالية تضمنت غرامة قدرها 5 مليارات دولار ضد شركة فيسبوك في عام 2019، والتزمت فيها عملاقة التواصل الاجتماعي بالتوقف عن مشاركة المعلومات التي حصلت عليها لأغراض أمنية مع المعلنين.

وبموجب شروط صفقة لجنة التجارة الفيدرالية مع تويتر، يشرف المنظمون على ممارسات الإعلان في الشركة لمدة عقدين.

وكانت الشركة في حالة أزمة منذ بدأ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، عملية استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على موقع التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي.

وأعلن ماسك مؤخرًا أن الصفقة معلقة مؤقتًا، بحجة أنه يجب عليه أولاً تحديد مدى انتشار حسابات البوتات عبر الموقع. ولكن خبراء دمج الشركات لاحظوا أن الصفقة لا تزال تمضي قدمًا، لأن ماسك في عقد ملزم قانونًا مع الشركة في انتظار المراجعة التنظيمية والمساهمين.