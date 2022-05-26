شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يغير شعاره.. هل يمكن ملاحظة الفرق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت إنستجرام علامة تجارية جديدة مع شعار ونص جديد. واستحوذت ميتا على إنستجرام في عام 2012 بسعر مذهل آنذاك بلغ مليار دولار.

كان إنستجرام يحمل رمزًا يشبه كاميرا بولارويد المدرسة القديمة حتى عام 2016 عندما وُلد رمز التدرج الأرجواني والأصفر.

وتم إجراء عملية تجميل طفيفة للأيقونة حيث عمل على زيادة كثافة الألوان.

وكتب إنستجرام في تدوينة مدونة: "أعيد تصور التدرج اللوني بألوان نابضة بالحياة لتجعله يشعر بالإضاءة والحيوية، ولإشارة إلى لحظات من الاكتشاف".

وقامت روز بيلكنجتون، الفنانة التى نظمت رمز التدرج الأصلى، بنشر الشعار الجديد على حسابها الخاص على إنستجرام وفقا لموقع ذا صن.

وكتبت فى تعليق على المنشور: "تمت إعادة تصميم الشعار لآخر مرة فى عام 2016 ، ويمثل اليوم تحديثًا، فهو تغيير طفيف للعين لكنه مكون من مكونات مختلفة هذه المرة".

واضافت "تم إنشاء المئات من الإصدارات والتكرارات والمجموعات على مدار عدة أشهر وهذا هو المكان الذي وصلنا إليه. آمل أن تعجبك ولكن لا تتصيدني إذا لم تفعل ذلك."

فى حين أن التعديلات التي تم إجراؤها على الشعار دقيقة ، فإن الخط الجديد يمثل انعطافًا صعبًا إلى اليسار.

وتم استبدال الخط المخطوطى المكتوب بخط اليد بخط حديث انسيابى يسمى Instagram Sans.

وسيلاحظ المستخدمون التحول فى الخط عند وضع علامات على قصصهم باستخدام ملصقات الموقع واستطلاعات الرأي.

وقال إنستجرام: "من اللوحات الإعلانية إلى المواقع الإلكترونية، يبرز خطنا الجديد هويتنا المميزة".