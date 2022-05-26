شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجوّل الافتراضى من جوجل يتيح لك "السفر عبر الزمن" على هاتفك.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن Delorean ديلورين الشركة الأمريكية لصناعة السيارات سابقا، لا تزال غير قادرة على العودة إلى المستقبل، يمكن الآن لمركبات التجوّل الافتراضى من جوجل أن تنقلنا إلى الماضى.

وتم تجميع الصور التاريخية التي التقطتها السيارات فى أداة توضح كيف تغيرت الأماكن بمرور الوقت.

وكانت الميزة متوفرة سابقًا فقط على إصدار سطح المكتب من خرائط جوجل، ولكنها متاحة الآن على الهواتف الذكية.

وقال إيثان راسل، كبير مديري إدارة المنتجات في خرائط جوجل، في إحدى مشاركات المدونات: "تتعلق ميزة" التجوّل الافتراضى "بالتقاط العالم أثناء تغيره، وهى أيضًا طريقة فعالة لاستعادة ذكريات الماضى.

وأصبح من السهل الآن أكثر من أى وقت مضى السفر إلى الماضى من هاتفك مباشرة على نظامى التشغيل Android و iOS على مستوى العالم.

وإليك كيفية استخدام الأداة وفقا لموقع TheNextWeb:

افتح خرائط جوجل على هاتفك الذكى.

أدخل التجوّل الافتراضى.

اضغط فى أى مكان على الصورة للعثور على معلومات حول المكان.

حدد "مشاهدة المزيد من التواريخ" وقم بالتمرير عبر الصور التاريخية للموقع الذي يعود تاريخه إلى عام 2007.

ويمكن أن تقدم شوارع المدينة أكثر من اثنى عشر تاريخًا، بينما سيكون للمواقع البعيدة خيارات محدودة أكثر.

تصفح الصور لترى كبسولة زمنية رقمية توضح كيف تغير المكان.

وتم إطلاق الميزة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لميزة التجوّل الافتراضي.

والانضمام إلى الاحتفالات عبارة عن كاميرا خرائط تمت ترقيتها واستوديو التجوّل الافتراضى الجديد ، والذى يوفر أدوات للنشر السريع لتسلسلات الصور بزاوية 360 درجة بشكل مجمّع.