شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة "ستارلاينر" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا" بأن مركبة "ستارلاينر" الفضائية لشركة "بوينغ" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في إطار مهمتها التجريبية الثانية وفقا لتقرير RT .

وكانت المركبة، التي تنفذ رحلة غير مأهولة، ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية خلال 5 أيام.

وبعد انفصالها عن المحطة، من المتوقع أن تعود إلى الأرض وتهبط بعد منتصف الليل الجمعة بتوقيت موسكو.

ونقلت المركبة في إطار مهمة OFT-2 التجريبية أكثر من 360 كغم من مختلف المواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتوجد داخل المركبة دمية مانيكان "روزى"، التى كانت على متن المركبة أثناء التحليق التدريبي الأول لها في عام 2019.

يذكر أن شركة "بوينغ" الأمريكية تقوم بتطوير مركبة فضائية مأهولة متعددة الاستخدام تحت اسم "ستارلاينر" في إطار العقد مع "ناسا" بقيمة 5 مليارات دولار.

وفشلت المركبة خلال مهمتها التجريبية الأولى في ديسمبر 2019 في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، لكنها عادت إلى الأرض بنجاح.