شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤشر Downdetector العالمى: 6 آلاف مستخدم يبلغون عن عطل إنستجرام والعدد يزيد كل دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الآلاف من المستخدمين حول العالم عن عطل في انستجرام الآن، حيث تواجه المنصة المملوكة لشركة ميتا حاليًا مشكلات للأشخاص في كل مكان في الوقت الحالي، ووفقًا لـ Downdetector، أبلغ 6160 شخصًا عن مشاكل في النظام الأساسي الاجتماعي وهذا الرقم يزيد مع كل دقيقة، وتركز التقارير بشكل أساسي على تطبيق الهاتف المحمول.

وكانت واجهت منصة انستجرام انقطاع الخدمة في الهند لفترة وجيزة أمس مما ترك العديد من المستخدمين غير قادرين على تسجيل الدخول واستخدام النظام الأساسي، وانتقل العديد من المستخدمين إلى تويتر لتأكيد أن انستجرام لا يعمل لديهم، وأنهم لم يتمكنوا ببساطة من تسجيل الدخول إلى التطبيق، ولم تعلق انستجرام عن السبب.