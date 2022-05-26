شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العربية: مستخدمون يبلغون عن عطل فى تطبيق إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مستخدمون عن عطل في تطبيق إنستجرام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق واجهت منصة إنستجرام المملوكة لشركة ميتا انقطاع الخدمة في الهند لفترة وجيزة مما ترك العديد من المستخدمين غير قادرين على تسجيل الدخول واستخدام النظام الأساسي، وانتقل العديد من المستخدمين إلى تويتر لتأكيد أن انستجرام لا يعمل لديهم، وأنهم لم يتمكنوا ببساطة من تسجيل الدخول إلى التطبيق.

ووفقا لما ذكره موقع " indianexpress"، أكد DownDetector أن الخدمة معطلة مع عدة تقارير، وبحسب ما ورد بدأ المستخدمون في مواجهة المشكلات في حوالي الساعة 9:45 صباحًا يوم الأربعاء 25 مايو واستمر الانقطاع حتى حوالي الساعة 12:45 مساءً، ووردت التقارير من مدن مثل دلهي وجايبور ولكناو ومومباي وبنجالورو وغيرها الكثير.