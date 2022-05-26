شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات قد تهم الكثيرين تظهر فى أنظمة ويندوز.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن نيتها إدخال ميزات جديدة لجعل أنظمة Windows 11 أكثر عملية وفائدة للمستخدمين، وفقا لتقرير Rt .

وتبعا للمعلومات التى أوردتها الشركة فإن المبرمجين التابعين لها حاليا يعملون على ميزة جديدة ستساعد أصحاب الحواسب الجديدة التى تعمل بأنظمة Windows 11 على استعادة التطبيقات التي كانوا يستعملونها على حواسبهم القديمة سابقا.

وأشارت الشركة إلى أن أنظمة ويندوز لا تملك مثل هذه الميزة حاليا، ولاستعادة التطبيقات التى كان المستخدم يستعملها مع أجهزته القديمة ينبغي عليه الدخول متجر التطبيقات التابع لها وتحميل التطبيقات يدويا في جهازه الجديد.

ومن جهته قال المدير العام لمتجر تطبيقاتMicrosoft Store الإلكترونى، جورجيو ساردو: "لتسهيل انتقال العملاء إلى أجهزة الكمبيوتر الجديدة بسرعة وسهولة سنختبر قريبا ميزة جديدة ستساعدهم تلقائيا على استعادة تطبيقاتهم المثبتة مسبقًا من Microsoft Store إلى جهاز Windows جديد".

ومن ناحية أخرى قال رئيس قسم الأجهزة وأنظمة ويندوز في مايكروسوفت، بانوس باني: "إن شركته ستتيح للمطورين الخارجيين إمكانية الوصول إلى قسم Widgets في أنظمة Windows 11، ما سيسمح بتطوير اختصارات جديدة لواجهات تشغيل تلك الأنظمة التي ستلبي احتياجات وأذواق المستخدمين المختلفة، وستتاح للمستخدمين أيضا إمكانيات أكبر في التحكم بأشكال وألوان وخصائص الاختصارات التي يريدونها أن تظهر على أجهزتهم".