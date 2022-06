شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية استبعاد ظهور بعض الأشخاص بتطبيق Photos على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى تطبيق Photos من آبل على ميزة Memories التي تعرض لك مجموعات منسقة من خلال الخوارزميات من الصور ومقاطع الفيديو - بناءً على عوامل مختلفة مثل التواريخ أو العطلات أو الأماكن التي زرتها.

يمكن أن تظهر هذه الذكريات من خلال إشعار، أو يمكنك التحقق من بعض المجموعات في قسم For You في تطبيق Photos، وأحيانًا ستشمل الأشخاص الذين لا تهتم برؤيتهم مرة أخرى.

وإذا كنت تريد أن يظهر شخص ما بشكل أقل (أو لا يظهر على الإطلاق) في ذكرياتك، فيمكنك القيام بذلك بسهولة حسبما نقل موقع TheNextWeb:

افتح تطبيق الصور على جهاز iPhone أو iPad.

انتقل إلى أى صورة مع الشخص الذى تريد تجنب صوره.

اضغط على زر المشاركة في الزاوية اليسرى السفلية.

قم بالتمرير لأسفل وحدد الخيار Feature This / a Person Less.

يمكنك تحديد تمييز هذا الشخص بشكل أقل أو عدم تمييز هذا الشخص مطلقًا.

بعد هذه الخطوات لن ترى هذا الشخص كثيرًا في ذكريات صورتك.

يمكنك أيضًا القيام بذلك في أماكن أو تواريخ معينة، لذلك، انتقل إلى قسم For You في التطبيق، وانقر على قائمة النقاط الثلاث في الذاكرة، سترى خيارات مثل See This Place Less and See This Date Less، حدد واحدًا وفقًا لتفضيلاتك.