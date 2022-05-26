شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ذكرى إطلاق مرصد EXOSAT للأشعة وليه يوم مهم فى تاريخ الفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية أول مرصد للأشعة السينية في الفضاء في 26 مايو 1983، حيث كانت المركبة الفضائية تسمى EXOSAT، وتحفتل اليوم بذكرى هذا اليوم المهم في تاريخ الفضاء، حيث كان هذا الأمر الأول من نوعه، ويعنى اسم المركبة القمر الصناعي الأوروبي لمرصد الأشعة السينية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت المهمة مكرسة بالكامل لدراسة الكون من خلال النظر حصريًا إلى إشعاع الأشعة السينية، فمن خلال البحث عن الأشعة السينية باستخدام الأقمار الصناعية والتلسكوبات، يمكن لعلماء الفلك تحديد ودراسة مصادر الإشعاع عالية الطاقة.

ويتضمن ذلك النجوم المنفجرة في الفضاء ونوى المجرة النشطة ومجموعات المجرات والثقوب السوداء والنجوم النيوترونية والنجوم الثنائية.

وكان تم إطلاق EXOSAT على صاروخ Thor-Delta من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا التي أصبحت قاعدة Vandenberg Space Force الآن، وتم وضعه في مدار إهليلجي غريب الأطوار يأخذه حول الأرض مرة كل 90 ساعة، وحقق العديد من الاكتشافات الكبيرة خلال السنوات الثلاث التي قضاها في المدار.

كان اكتشافه الأكثر شهرة هو شيء يسمى التذبذب شبه الدوري في النجوم الثنائية للأشعة السينية، حيث إن ضوء الأشعة السينية القادم من تلك النجوم يومض بشكل دوري بدقة عالية جدًا مثل الساعة الموقوتة، وانتهت مهمة EXOSAT عندما خرج القمر الصناعي من المدار واحترق في الغلاف الجوي، لكن العلماء ما زالوا يحللون البيانات ويتعلمون أشياء جديدة منها.