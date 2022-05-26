شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئول فى آبل يثنى عمال التجزئة عن الانضمام للنقابات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل نائب رئيس قسم الأفراد في شركة Apple Deirdre O’Brien بشكل صريح على ثنى الموظفين عن الانضمام إلى نقابة في مقطع فيديو داخلي تم تسريب تفاصيله موقع The Verge، ويقول: "إنني قلق بشأن ما قد يعنيه وضع منظمة أخرى". "مؤسسة ليس لديها فهم عميق لشركة Apple أو أعمالنا، والأهم من ذلك أنني لا أعتقد أنه يشاركنا التزامنا.

وتأتي هذه الرسالة وسط توجهات الاتحاد فى ثلاثة من متاجر آبل للبيع بالتجزئة - واحد في نيويورك وواحد في ماريلاند وواحد في جورجيا، وحدد الاثنان الأخيران مواعيد لإجراء الانتخابات والتى اتفقا عليها مع شركة آبل.

وسيصوت العاملون في متجر Cumberland Mall Apple على ما إذا كانوا سينضمون إلى نقابات اعتبارًا من 2 يونيو ، كما يفعل الموظفون في متجر Apple Towson Town Center في ماريلاند الأمر نفسه بدءًا من 15 يونيو.

وفي الفيديو، يشارك أوبراين نقاط الحديث العامة المناهضة للنقابات، بما في ذلك أن النقابة ستبطئ من قدرة الشركة على الاستجابة لمخاوف الموظفين.

وقالت "أبل تتحرك بسرعة لا تصدق"، "إنه شيء أحبه في عملنا في البيع بالتجزئة، هذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على التحرك بسرعة أيضًا، وأنا قلق من أنه نظرًا لأن الاتحاد سيضع قواعده القانونية الخاصة التي ستحدد كيفية تعاملنا مع المشكلات ، فقد يجعل من الصعب علينا التصرف بسرعة لمعالجة الأشياء التي تثيرها، وأنا ملتزم وفخور بقدرتنا على التصرف بسرعة لدعم فرقنا ودعمك".

وأضاف فى حديثه للموظفين" لا أعرف أنه كان بإمكاننا التحرك بهذه السرعة بموجب اتفاقية المفاوضة الجماعية ، حيث يمكن أن يحد ذلك من قدرتنا على إجراء تغييرات فورية واسعة النطاق لتحسين تجربتك".

ويعد الدفع أحد المشكلات الأساسية التي ينظمها عمال التجزئة في Apple، ففي الولايات المتحدة يكسب العمال النقابيون حوالي 13.2% أكثر من نظرائهم غير النقابيين في نفس القطاع وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية.

وكان المدير التنفيذي يزور متاجر آبل للبيع بالتجزئة شخصيًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي خطوة يقول العديد من الموظفين إنها مصممة على ما يبدو لإرضاء العمال الذين يحاولون التنظيم.

وأظهرت إجراءات آبل أنها ليست حريصة على تنظيم موظفيها؛ لقد تم تعيين محامين مناهضين للنقابات، ومنح المديرين نصوصًا ليقرأوها للموظفين حول سبب سوء النقابات بحسب تقرير ذا فيرج.

كما كانت رسائل آبل مشابهة إلى حد كبير لما قاله أوبراين في الفيديو: أخبرت الشركة عمالها أن النقابات لا تفهم ثقافتها، ومع ذلك فإن التوجهات النقابية الحالية يقودها ائتلافات من عمال آبل الذين استشهدوا بانتقادات صريحة حول علاقة إدارة آبل بالموظفين.