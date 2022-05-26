أرخص هاتف اقتصادي في مصر.. سعر ومواصفات ريدمي 10 سي – Redmi 10C بعد طرحه في الأسواق

الشارقة - اميمة ياسر - طرحت مؤخرا شركة شاومي جهازها الاقتصادي الجديد، ريدمي 10 سي (Redmi 10C)، في الأسواق المصرية.

مواصفاته

يحتوي هاتف ريدمي 10 سي على شاشة مقاس 6.71 إنش بدقّة 1650×720 بكسل وجودة عرض +HD، حيث تأتي الكاميرا الأماميّة في منتصف الشاشة، وتحتوي الشاشة على طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس الجيل الثالث.

يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم وهو معالج Snapdragon 680 بمعماريّة 6 نانومتر، ومعالج رسوميّات Adreno 610، وفيما يتعلّق بالتخزين، يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت و6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و128 جيجابايت مع إمكانية زيادة سعة التخزين عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

وفيما يتعلّق بالكاميرات، يأتي الجهاز بكاميرا خلفيّة ثنائيّة العدسة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسيّة بدقّة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة 1.8، والثانية تأتي بدقّة 2 ميجابكسل للعمق وفتحة عدسة 2.4.

وتدعم الكاميرا الرئيسيّة التقاط فيديو بدقّة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية كما تدعم تقنية البانوراما وHDR ويأتي الهاتف بكاميرا أماميّة تبلغ دقتها 5 ميجابكسل ويمكنها التقاط فيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الهاتف ريدمي 10 سي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوّة 18 واط، وفيما يتعلّق بنظام التشغيل، يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 وواجهة MIUl 13.

وتشمل الميزات الأخرى، منفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، ودعم اتصالات الجيل الرابع 4G مع واي فاي 802 وبلوتوث 5.0، كما يدعم تقنية NFC (الاتصال قريب المدى).

عيوب موبايل Xiaomi Redmi 10C :-

كاميرا سيلفي باداء ضعيف .

لا يدعم كاميرا التصوير الواسع للأسف .

الحافة السفلية للشاشة ما زالت كبيرة نسبياً .

يفتقد الصوت الاستريو .

لا يدعم الجيروسكوب .

يفتقد الي ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء ويفتقد مستشعر IR الخاص بشاومي .

رأس الشاحن المرفق في علبة الهاتف بقوة 10 واط فقط وليست 18 واط .

مميزات Xiaomi Redmi 10C :-

منفذ Type C الأحدث .

بطارية عملاقة تكفي استخدام لفترة طويلة .

المعالج يقدم أداء جيد جداً في الاستخدام اليومي والهاتف يأتي بالمعالج الأفضل حاليا من ناحية الاداء اليومي واستهلاك الطاقة في فئته السعرية .

يدعم تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت .

مستشعر تقارب حقيقي يعمل بكفاءة اثناء المكالمات .

الأسعار

نسخة 64 جيجابايت من ذاكرة التخزين + 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بسعر 3750 جنيه مصري، بينما نسخة 128 جيجابايت + 4 جيجابايت رام بسعر 4100 جنيه مصري.