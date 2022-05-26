كيفية فتح الأيفون بعد نسيان الرقم السري، موضوع شائك ومهم نتكلم عنه اليوم، من المعروف ان أجهزة Apple من الأجهزة صعبة التخطي فيما يختص بالحماية، فان نسيت كلمة المرور الخاصة بهاتفك فستعاني نوعًا ما من أجل تفعيل الهاتف، في هذا المقال نتحدث عن تطبيق Tenorshare 4uKey الذي سيساعدك على حل هذه المشكلة، كيف ذلك؟ هذا ما سنقوم بشرحه في هذا المقال وسنتناوله بشكل تفصيلي فتابع القراءة.

لتحميل التطبيق

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كيفية فتح الأيفون بعد نسيان الرقم السري بتطبيق Tenorshare 4uKey

حمل التطبيق وقم بتثبيته وتشغيله

اضغط على زر ابدأ في الفتح في التطبيق

الآن قم بتوصيل جهازك عن طريق كابل USB واضغط على زر ابدأ

في حالة ان هاتفك غير مرئي على التطبيق سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع الاسترداد الخاص به

في حالة ان هاتفك ظل غير مرئي سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع DFU

سيطلب التطبيق الآن تحميل ملفات السوفتوير الخاصة بالهاتف اضغط على زر تحميل لبدأ التنزيل

سيبدأ التحميل انتظر حتى يكتمل

اضغط على زر ابدأ بالإزالة ليبدأ التطبيق بإزالة كلمة المرور

انتظر حتى تكتمل العملية

الآن تم حذف كلمة المرور يمكنك اعادة ضبط الهاتف واعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك

سياسة ما بعد البيع لدى التطبيق

شركة Tenorshare لديها سياسة جيدة لما بعد البيع، الشركة توفر الدعم الفني وخدمة العملاء بشكل كامل لكل من يشتري التطبيق، ستحتاج الى شراء التطبيق طبعًا، لكن لا تقلق فالشركة توفر دعم كامل وخدمة بعد البيع المميزة، كما أنها توفر لك ميزة اعادة التطبيق للشركة والحصول على أموالك كاملة في أي وقت، لذلك هذا أمر جيد جدًا، تريد تطبيق يساعدك على فتح الأيفون بسهولة؟ هذا التطبيق سيساعدك.