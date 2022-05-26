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كيفية فتح الأيفون بعد نسيان الرقم السري، موضوع شائك ومهم نتكلم عنه اليوم، من المعروف ان أجهزة Apple من الأجهزة صعبة التخطي فيما يختص بالحماية، فان نسيت كلمة المرور الخاصة بهاتفك فستعاني نوعًا ما من أجل تفعيل الهاتف، في هذا المقال نتحدث عن تطبيق Tenorshare 4uKey الذي سيساعدك على حل هذه المشكلة، كيف ذلك؟ هذا ما سنقوم بشرحه في هذا المقال وسنتناوله بشكل تفصيلي فتابع القراءة.
لتحميل التطبيق
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كيفية فتح الأيفون بعد نسيان الرقم السري بتطبيق Tenorshare 4uKey
- حمل التطبيق وقم بتثبيته وتشغيله
- اضغط على زر ابدأ في الفتح في التطبيق
- الآن قم بتوصيل جهازك عن طريق كابل USB واضغط على زر ابدأ
- في حالة ان هاتفك غير مرئي على التطبيق سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع الاسترداد الخاص به
- في حالة ان هاتفك ظل غير مرئي سيعرض لك التطبيق خطوات الدخول في وضع DFU
- سيطلب التطبيق الآن تحميل ملفات السوفتوير الخاصة بالهاتف اضغط على زر تحميل لبدأ التنزيل
- سيبدأ التحميل انتظر حتى يكتمل
- اضغط على زر ابدأ بالإزالة ليبدأ التطبيق بإزالة كلمة المرور
- انتظر حتى تكتمل العملية
- الآن تم حذف كلمة المرور يمكنك اعادة ضبط الهاتف واعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك
سياسة ما بعد البيع لدى التطبيق
شركة Tenorshare لديها سياسة جيدة لما بعد البيع، الشركة توفر الدعم الفني وخدمة العملاء بشكل كامل لكل من يشتري التطبيق، ستحتاج الى شراء التطبيق طبعًا، لكن لا تقلق فالشركة توفر دعم كامل وخدمة بعد البيع المميزة، كما أنها توفر لك ميزة اعادة التطبيق للشركة والحصول على أموالك كاملة في أي وقت، لذلك هذا أمر جيد جدًا، تريد تطبيق يساعدك على فتح الأيفون بسهولة؟ هذا التطبيق سيساعدك.
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المصدر الأصلي : عرفني