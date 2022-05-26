شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حاسب HUAWEI MateBook E المحمول.. اختيارنا لأفضل جهاز 2 في 1 يمكنك الاعتماد عليه في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت التطورات التكنولوجية وضعًا جديدًا للعمل يكتسب شعبية كبيرة، حيث يُعرف أسلوب العمل الجديد هذا باسم "العمل الهجين"، ويتم تعريفه من خلال حرية اختيار الأشخاص للعمل أينما يريدون وهو ما أدى إلى ظهور المكاتب المتنقلة والمنزلية أيضًا مما ساهم في خلق فرص وظيفية جديدة، ولكن في حين أنها تتسم بالمرونة، فإن العمل في هذا الوضع الجديد يعني أيضًا أن على الأشخاص أن يظلوا منتجين في جميع الأوقات وهو ما يتطلب وجود حاسب محمول بخصائص معينة يمكنه التعامل مع مختلف الاحتياجات.

وأعلنت هواوي مؤخرًا عن حاسب HUAWEI MateBook E المحمول، وهو أول حاسب محمول 3 في 1 يعمل بنظام Windows 11، ويتميز بتصميم جديد وأول شاشة OLED Real Color HUAWEI FullView Display – شاشة ذات ألوان حقيقية من هواوي، حيث تم تصميم حاسب HUAWEI MateBook E الجديد خصيصًا لأولئك الذين يرغبون في البقاء منتجين أثناء التنقل، وتمكين المستخدمين والسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية في أي وقت وفي أي مكان، سواء كان ذلك للعمل أو لإنشاء المحتوي أو الدراسة. يتميز الحاسب الجديد 3 في 1 بتصميم هجين متعدد الاستخدامات وميزات تفاعل ذكية وأداء احترافي وميزات الجهاز الفائق، وهو عبارة عن أداة إنتاجية قوية تجمع بين مزايا أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية التقليدية لمساعدة المستخدمين على إنجاز العمل بشكل أسرع وبكفاءة أعلى.

قابلية النقل والمرونة 3 شاشات في 1

بفضل تصميمه الهندسي المبتكر، فإن وزن حاسب HUAWEI MateBook E خفيف حوالي 709 جرامًا ونحيفًا يصل إلى 7.99 ملم. يعد حاسب HUAWEI MateBook E نحيفًا وسهل الحمل بثلاثة أوضاع يمكن التبديل بينهم بسلاسة (وضع الحاسب المحمول، ووضع الجهاز اللوحي ، ووضع الهاتف الذكي) للتعامل مع العديد من سيناريوهات المكاتب المتنقلة. يمكن فصل شاشة حاسب HUAWEI MateBook E واستخدامها كجهاز لوحي. من أجل التعليقات التوضيحية والعرض التقديمي، يمكن للحاسب المحمول وقلم HUAWEI M-Pencil تقديم تجربة أفضل في وضع الجهاز اللوحي. ما يجعله أفضل هو أن هذا الحاسب المحمول يوفر أيضًا وضع الهاتف الذكي. تمنحك هذه الميزة التحكم الكامل في هاتفك الذكي من خلال الحاسب المحمول.

قام نظام التشغيل Windows 11 المثبت مسبقًا أيضًا بتحسين ميزات اللمس التي تعالج نقاط الألم الشائعة التي يواجهها المستخدمون عند استخدام أجهزة الحواسيب المحمولة 2 في 1 في وضع الجهاز اللوحي. الآن، يدعم نظام التشغيل الإيماءات متعددة الأصابع لتبديل المهام، مما يبسط بشكل كبير عناصر التحكم المعقدة لتعدد المهام لتجربة وضع الجهاز اللوحي المحسنة بشكل كبير.

شاشة OLED Real Color HUAWEI FullView Display

تبلغ نسبة شاشة العرض الكاملة من HUAWEI FullView OLED ذات الألوان الحقيقية مقاس 12.6 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪. وهي تدعم ذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، ومجموعة ألوان واسعة P3 ولديها دقة ألوان احترافية تبلغ ∆ E <1. وهي تضمن أنه بغض النظر عن استخدامها لعرض أي محتوى، في الداخل أو الخارج، تظل الشاشة حادة ومشرقة. علاوة على ذلك، يستخدم حاسب HUAWEI MateBook E تقنية الضوء الأزرق المنخفض على مستوى الأجهزة وهو أول حاسب محمول 3 في 1 من هواوي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Full-Care Eye Care 2.0.

ميزات الجهاز الفائق الرائعة

يتوسع الحاسب المحمول الجديد في قدرات الجهاز الفائق من هواوي -Device HUAWEI Super مع ميزات الاتصال المبتكرة متعددة الأجهزة. يمكن لهذا الحاسب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالهواتف الذكية المتوافقة مثل هاتف HUAWEI nova 9 ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C أو تزويدك لاسلكيًا بالتعاون المستقبلي متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإفلات بسيط إيماءات.

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات العرض على عدة الشاشات بين أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية في سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في شاشات متعددة. في إطار ميزة العرض على عدة شاشات، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 9 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحاسب HUAWEI MateBook E لتشكيل جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاث نوافذ لتطبيقات الهاتف المحمول بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسب، مما يتيح المجلدات الموزعة ويجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

تفاعل ذكي وعمليات منتجة

يتوافق حاسب HUAWEI MateBook E مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني). عند إقرانه بحاسب محمول 3 في 1، يظل القلم مستجيبًا كما كان دائمًا ، حيث يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط وزمن وصول منخفض يصل إلى 2 مللي ثانية فقط. يتوافق حاسب HUAWEI MateBook E أيضًا مع لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي، والتي تدعم زوايا مشاهدة متعددة للمستخدمين على الحاسب المحمول 3 في 1 بشكل مريح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاسب HUAWEI MateBook E العمل بشكل تعاوني مع أجهزة مختلفة تعمل على أنظمة التشغيل بما في ذلك سماعات الأذن والطابعات والشاشة. تحويل الكمبيوتر المحمول 3 في 1 إلى قوة إنتاجية متنقلة، تعمل الميزات الجديدة في تناغم لتحسين تعدد استخدامات الحاسب المحمول 3 في 1 عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة، سواء كان المستخدم في المنزل أو في المكتب.

تجربة مميزة لمكالمات الفيديو

هذه المرة، تم تجهيز حاسب HUAWEI MateBook E بأربعة ميكروفونات. في حالة التكوين الممتاز للأجهزة، قامت هواوي بتجهيز مجموعة متنوعة من تقنيات الخوارزميات على مستوى البرامج لضمان مستوى التقاط الصوت لجهاز HUAWEI MateBook E بطريقة شاملة. يوفر دعمًا مهمًا للمستخدمين في ظل سيناريوهات المستخدم النموذجية مثل مكالمات الفيديو عالية الدقة ومشاهد الهاتف المحمول. لتحسين جودة الاتصال بجهاز الاستقبال، تمتلك هواوي تقنية تحسين إلغاء الضوضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي المطورة ذاتيًا.

الأداء الاحترافي المخصص للعمل

يتميز الحاسب بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر وبطاقة رسومات Intel® Iris® Xe ، ويدعم جهازHUAWEI MateBook E ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ثنائية القناة ومحرك أقراص الحالة الصلبة عالي السرعة حتى 512 جيجابايت للحصول على أداء رائع متعدد المهام وتخزين مُرضي يحتاج. تأتي جميع طرازات الحاسب المحمول 3 في 1 بشكل قياسي مع مروحة زعنفة القرش المستقلة وتتضمن كومة من ثماني طبقات لتبديد الحرارة، مما يوفر أداء تبريد عاليًا يضع معيارًا جديدًا لأجهزة الحواسيب المحمولة 2 في 1.

تساعدك أفضل أجهزة الحاسب المحمولة 2 في 1 على القيام بأكثر من حاسب محمول تقليدي دون زيادة كبيرة في الحجم أو الوزن أو السعر. تم تصميمها عادةً للتنقل والإنتاجية وهناك الكثير مما يعجبك فيها. ومع حاسب HUAWEI MateBook E، يمكنك أيضًا الانتقال إلى وضع الهاتف الذكي مما يتيح لك تجربة العمل الهجين على مستوى جديد تمامًا.







