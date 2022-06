شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاى ستيشن: لن نفرض رسوما إضافية على المشتركين عند الترقية إلى إكسترا أو بريميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت PlayStation أنها لن تفرض رسومًا أعلى على اللاعبين الذين اشتروا اشتراكات PS Plus بسعر مخفض عند الترقية إلى PlayStation Plus Extra أو PlayStation Plus Premium.

وجاء هذا الإعلان عبر حساب دعم Ask PlayStation الرسمي على Twitter بعد انتشار تقارير عن إصدار ترقية PS Plus خلال اليومين الماضيين، وفقا لتقرير digitartlend.

وتقول التغريدة: "نظرًا لخطأ فنى، فإن اللاعبين في آسيا الذين اشتروا سابقًا عضوية PlayStation Plus بسعر مخفض قد تم تحصيلهم بشكل غير صحيح من أسعار الترقية الخاصة بهم، وتم إصلاح هذا الخطأ وسيحصل اللاعبون المتأثرون على رصيد ونشكركم على صبركم."

كما تذكر تلك التغريدة، كان اللاعبون الذين يحاولون الترقية إلى هذه الإصدارات الجديدة من PS Plus هم الأشخاص الذين واجهوا هذه المشكلة لأول مرة، وظهر الطبقتان الجديدتان من PlayStation Plus فى الأسواق الآسيوية في 23 مايو، قبل طرحهما في اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا طوال شهر يونيو.

ونظرًا لأنه يمكن للاعبين تحويل اشتراكاتهم السابقة في PS Plus و PS Now للحصول على PlayStation Plus Premium أو Extra ، فقد اشترى العديد من اللاعبين اشتراكات PS Plus بأسعار مخفضة بحيث ينتهى بهم الأمر من الناحية الفنية إلى دفع مبلغ أقل بشكل عام مقابل الخدمة التي تبلغ 120 دولارًا سنويًا.

ولسوء الحظ، عندما ذهب هؤلاء اللاعبون للترقية في 23 مايو، طلب PlayStation Store منهم سداد هذا الخصم إذا أرادوا الترقية، ولذلك إذا حصل شخص ما على PS Plus لمدة عام مقابل 45 دولارًا بدلاً من 60 دولارًا، فسيتعين عليه دفع 15 دولارًا علاوة على السعر المجاني الأكثر تكلفة بالفعل لـ Extra أو Premium إذا أراد الترقية.

بينما أشار تقرير VGC إلى أن هذه الخطوة كانت مقصودة، فإن Sony تعزو هذه المشكلة إلى "خطأ تقني".

وعادةً ما تكون الأيام الأولى لأي خدمة اشتراك محفوفة بالمشكلات الفنية مثل هذه، ونأمل أن تتمكن Sony من إصلاح المشكلات الرئيسية فى PlayStation Plus Premium قبل طرحها فى أسواق جديدة مثل أمريكا الشمالية.