شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يطرح 6 مليارات دولار لإسقاط قروض تسلا من صفقته على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهر قاسٍ بالنسبة لسهم تسلا، لن يمول إيلون ماسك بعد الآن عملية شرائه على تويتر من خلال الاقتراض مقابل حصة ملكية تسلا الخاصة به.

في ملف مع لجنة الأوراق المالية والبورصة، أعلن ماسك انتهاء صلاحية سلسلة قروض الهامش مقابل أسهم تسلا، والتي تم تضمينها كجزء من خطته التمويلية الأصلية للاستحواذ على تويتر، وكجزء من هذا الإعلان التزم ماسك بتقديم تمويل إضافي بقيمة 6.25 مليار دولار للأسهم، ليصل إجمالي التزامه إلى 33.5 مليار دولار، حققت تسلا أكثر من 30% من قيمتها منذ توقيع صفقة تويتر.

وتضمنت خطة ماسك الأولية للاستحواذ على تويتر مزيجًا من 21 مليار دولار في حقوق الملكية الشخصية و25.5 مليار دولار في شكل قروض حسبما نقل موقع ديجيتال تريند.

وتم تأمين 12.5 مليار دولار من هذه القروض مقابل أسهم تسلا التي يملكها ماسك، خفض ماسك هذا الرقم إلى النصف بجولة سابقة من تمويل الأسهم، وأعاد الآن هيكلة الصفقة لإزالتها بالكامل.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغط المتزايد على القروض وأسهم تسلا بشكل عام، وتذبذب سعر سهم شركة صناعة السيارات منذ أن أعلن ماسك عن خطته للاستحواذ، حيث خسر أكثر من 30% من قيمتها على مدار شهر.

وليس من الواضح من أين ستأتى 6.25 مليار دولار إضافية، على الرغم من ظهور عدد من الشركاء في الأسهم منذ أن أعلن ماسك عن عرضه لأول مرة.

وفى وقت سابق من شهر مايو، أعلن ماسك عن 7 مليارات دولار إضافية لتمويل الأسهم الخاصة، بما في ذلك من مؤسس شركة أوراكل لاري إليسون وصندوق الثروة السيادية في قطر.

وعلى الرغم من التزامه قانونًا بامتلاك تويتر، إلا أن ماسك كان رزينًا بشأن خططه الفورية المتعلقة بالصفقة، في 13 مايو، صرح أن صفقة تويتر كانت "معلقة" في انتظار مزيد من التحقيق في الحسابات الآلية على المنصة. في الآونة الأخيرة دعا لجنة الأوراق المالية والبورصات للتحقيق في ادعاءات المنصة حول حسابات الروبوتات.