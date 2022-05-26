شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الميزة الجديدة فى محرر المستندات التى أطلقها جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن محرر مستندات Google ميزة جديدة اعتبارًا من أمس تتيح لك تمييز أكثر من تحديد نص واحد فى وقت واحد من أجل أداء وظائف التنسيق على النص بشكل أكثر كفاءة، وفقا لتقرير digitartlend.

وقامت Google بالتفصيل فى مدونة تحديثات مساحة العمل الخاصة بها والتى سيتمكن المستخدمون من حذفها ونسخها ولصقها وإضافة تنسيقات أخرى إلى أقسام متعددة من النص فى وقت واحد.

وقالت Google فى المدونة: "سيؤدى ذلك إلى جعل تنسيق المستندات وتحريرها أسرع من خلال التخلص من الحاجة إلى إجراء تغييرات متكررة، وزيادة إنتاجيتك الإجمالية".

والتحديث فورى ولا يتطلب أى إجراء لبدء استخدامه، ومع ذلك قد يستغرق الأمر ما يصل إلى خمسة عشر يومًا حتى تصبح متاحة عبر النظام البيئي.

والميزة متاحة لجميع مستخدمى Google Workspace ، مما يعني أنه من المرجح أن يتم استخدامها بشكل شائع فى برامج مثل محرر مستندات Google وجداول بيانات Google.

وقالت جوجل إنه متاح أيضًا لمستخدمىG Suite Basic و Business، كما أنه متوافق عبر أنظمة التشغيل بما فى ذلك Mac و Windows و Chrome OS.

1 لاستخدام الميزة على جهاز Mac ، حدد Ctrl + ⌘ + Shift + سهم لليسار / لليمين بعد تمييز تحديد النص الأول.

2 لاستخدام الميزة على Windows ، حدد Ctrl + Alt + Shift + سهم لليسار / لليمين بعد تمييز تحديد النص الأول.

3 ولاستخدام الميزة في نظام التشغيل Chrome OS ، حدد Ctrl + Alt + Shift + سهم لليسار / لليمين بعد تمييز النص الأول المحدد.

بعد ذلك، يمكنك إضافة التنسيق الذي تريده كما تفعل عادةً.

ولا تعد التحديدات النصية المتعددة هى الميزة الجديدة الوحيدة فى محرر مستندات Google، واستضافت شركة التكنولوجيا الكلمة الرئيسية لمؤتمر مطوري Google I / O قبل أسبوعين ، حيث عرضت مجموعة من الابتكارات الجديدة، وأحد التحديثات المثيرة للاهتمام هو TL الذي تم إنشاؤه تلقائيًا وملخص DR لمحرر مستندات Google.

وتستخدم الميزة التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية المستخدمة بالفعل في الميزات المماثلة الموجودة في خدمات مثل Google Meet و Google Chat.

ومن المتوقع أيضًا أن تكون ميزة ملخص TL؛ DR بمثابة تحديث لـ Google Chat فى الأشهر المقبلة.