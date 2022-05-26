شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن مشكلات أيفون 14بعد إغلاق الصين وانتشار كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه iPhone 14 القادم من Apple مشكلات في سلسلة التوريد نتيجة لوباء COVID-19، ويعتقد بعض الخبراء أن هذا قد يؤدى إلى تأخير طفيف فى طرح سلسلة الهواتف وفقًا لتقرير من Nikkei Asia .

بينما نجت Apple من العواصف بسهولة فى الماضى، فإن التأخير في الرؤية مع إطلاق iPhone 12 و13 يُظهر أن الشركة ليست محصنة تمامًا ضد ضغوط السوق.

وينبع الاختناق هنا من عمليات الإغلاق المحلية فى شنغهاى، والتى تم وضعها لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين، ونتيجة لذلك اضطر موردو Apple فى المنطقة إلى إبطاء جهودهم وإغلاق مواقع الإنتاج.

وبالفعل شهدت شركة Apple تأخيرات في أجهزة iPad و Mac ، لكن أجهزة iPhone لا تزال جوهرة تاج الشركة وتم عزلها إلى حد ما من خلال دورة إصدار لاحقة.

ولقد أبطأ موردو Apple فى شنغهاى وتيرتهم فى تطوير iPhone لهذا العام نتيجة للقيود الوبائية، ولم تكن الشركة سعيدة تمامًا ، وحثتهم على زيادة وتيرة عمليات الإغلاق هذه.

ومن الصعب تعويض الوقت الضائع وقال أحد التنفيذيين لـ Nikkei تعمل Apple وموردوها على مدار الساعة لتسريع التطوير.

ونقل عن شخص آخر قوله: "إذا كان من الممكن تسريع عملية التطوير والانتقال إلى المستوى التالي في نهاية يونيو أو بداية يوليو ، فلا يزال من الممكن الوفاء بالموعد النهائي للإنتاج الضخم في أوائل سبتمبر"، "لكن الأمر يعتمد حقًا على ما إذا كانت العملية يمكن أن تتسارع قريبًا.

Apple وليست عرضة لمشكلات سلسلة التوريد بنفس الدرجة التي تتعرض لها بعض الشركات الأخرى، بينما قد تشهد Google أو Samsung تأجيل إطلاق الهواتف لأشهر أو حتى الإلغاء التام، فإن إتقان سلاسل التوريد وحجمها الهائل يعنى أن آبل تحظى بالأولوية من الموردين .

وفى الوقت نفسه، في بعض الأحيان يصبح من المستحيل فعليًا على الشركة الحصول على أكبر عدد ممكن من الأجزاء كما تريد بسبب مشكلات منتشرة مثل COVID.

وشهد كل من iPhone 12 Pro Max و 12 Mini تأخيرات، وبينما كان من المتوقع أن يشهد iPhone 13 مشاكل ، فقد عانى فى النهاية من الحد الأدنى من الاضطراب .

ومن المتوقع أن تطرح شركة آبل iPhone 14 و 14 Max و 14 Pro و 14 Pro Max في سبتمبر القادم، في حالة عدم وجود تأخيرات كبيرة ، يجب شحن جميع الأجهزة بعد ذلك بوقت قصير إلى المشترين.