شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير ترجح تأخير أول هاتف قابل للطى من جوجل حتى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت التقارير أن Google أخرت إطلاق Pixel Fold المعروف أيضًا باسم Pixel Notepad ، مرة أخرى وفقًا لمنفذ The Elec الكورى الجنوبى، وتزعم المصادر القريبة من إنتاج Pixel Notepad أنه قد تأخر لأن الجهاز في شكله الحالي لا يتوافق مع معايير Google.

وقد يعنى ذلك أنه لن يتم إصدار أول هاتف ذكى قابل للطى للشركة حتى وقت ما فى عام 2023، وفقا لتقرير digitartlend.

وهناك بعض الأشياء التى تعطى إشاعة تأخير Pixel Notepad الأخير بعض المصداقية، وانتشرت شائعات العام الماضى بين محللى شاشات العرض بأن Google خططت لإطلاق Pixel Notepad إلى جانب Pixel 6 و Pixel 6 Pro بحلول نهاية عام 2021 ، لكن الشركة لم تعلن رسميًا عن الجهاز.

وأدى ذلك إلى توقع أن يتم الكشف عن الجهاز في Google I / O 2022 ، مؤتمر المطورين الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنه كان غائبًا بشكل ملحوظ.

وتتماشى الشائعات أيضًا مع تغريدة من روس يونغ، الرئيس التنفيذى لشركة Display Supply Chain Consultants (DSCC) ، الذي ذكر أنه سمع من مصادر متعددة أن إصدار Pixel Notepad قد تأخر حتى ربيع عام 2023.

وكان من المتوقع أن يكون لدى Pixel Notepad شاشة رئيسية بحجم 7.57 بوصة وشاشة ثانوية مقاس 5.8 بوصة، والتى كانت ستوفرها Samsung Display، وعلى الرغم من أن أحجام الشاشة قد لا تتغير إلا أن تقرير الشائعات الأخير يدعى أن Google قد لا تكون مسرورة بشكل خاص بالتصميم، مما يشير إلى أن المظهر النهائى للجهاز لم يتم الانتهاء منه بعد.

وعلى الجانب الإيجابي، إذا تأكدت الشائعات حول تأجيل Pixel Notepad العام المقبل ، فإن ذلك من شأنه أن يمنح Google مزيدًا من الوقت لضبطه لنظام Android 13 ، ويعد ضبط البرنامج بشكل صحيح للاستخدام على هاتف قابل للطى تحديًا كبيرًا، ولكنه ضرورى لجعل الجهاز ممتعًا للاستخدام.

ومع ذلك ، تواجه Google ضغوطًا كبيرة من Samsung إذا أصدرت أخيرًا هاتف Pixel قابل للطى، وتمتلك Samsung حاليًا مساحة الهاتف القابلة للطي مع Samsung Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 .

فى حين أن الأجهزة القابلة للطى الأخرى موجودة ، مثل Oppo Find N و Huawei Mate X2 والهجين مثل Microsoft Surface Duo 2 ، فقد أثر القليل على حصة Samsung في السوق.