انخفاض أسعار العملات الرقمية المشفرة.. كم بلغت بيتكوين؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 01:17 مساءً - شهدت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس انخفاضا حيث خسرت العملات نحو 0.97% من قيمتها السوقية، في أعقاب تقرير الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات جديدة للفائدة.

وصرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، بأن البنك المركزي الأمريكي سيتسمك بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وتلقى سوق الكريبتو الصدمة الأولى منذ الزيادة الأولى في أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.25% ثم تلتها زيادة أخرى بنسبة 0.5%، هنا فوجئ مستثمرو العملات الرقمية المشفرة بعجز بيتكوين وأخواتها في التصدي لمعدلات التضخم كما كان متوقعا من قبل بل أن تهديدات التضخم التراكمي فاقمت الوضع.

وبدأ العديد من حملة العملات المشفرة في التخلي عنها والتحول نحو السندات للاستفادة من الفائدة المرتفعة على الدولار.

وأدى انهيار عملة “تيرا” الرقمية المشفرة إلى أزمة ثقة بين المستثمرين وسوق الكريبتو، واستغل قيادات المؤسسات المالية العالمية هذا السقوط للتأكيد على ضعف العملات الرقمية، وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتلفزيون الهولندي، قائلة إن العملات الرقمية المشفرة تستند إلى لا شيء، ويجب تنظيمها لدفع الناس بعيداً عن المضاربة من خلالها بمدخراتهم.

وتسعى تركيا لسن تشريعاً جديداً تستهدف من خلاله إحكام سيطرة الدولة بصورة أكبر على سوق العملات المشفرة، مع إمكانية فرض ضريبة على بعض المعاملات التي تتضمن أصولاً رقمية، وفقاً لمصدرين رسميين.

وخسر سوق العملات الرقمية المشفرة نحو 0.97% من قيمته السوقية التي وصلت إلى 1.25 تريليون دولار، وسط حجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 71.69 مليار دولار.

سعر بيتكوين اليوم

هبط سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 0.18% ليصل إلى 29660.05 دولار، كما تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى 565 مليار دولار.

وتراجعت بيتكوين بنحو 26% خلال ثلاثين يوما فيما تسجل العملة الأولى انخفاضا بنسبة 39% منذ بداية العام.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.07% مسجلًا 1914.97 دولار.

وهبط سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 3.33% ليبلغ 319.16 دولار.

وهوي سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 2.53% إلى 0.3956 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 3.18% إلى 0.5008 دولار.

وانخفض سعر بولكادوت Polkadot بنحو 3.31% ليصل إلى 9.66 دولار.

وخسر سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 3.08% ليصل إلى مستويات 0.08043 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.