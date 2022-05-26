شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تشغيل الوضع المظلم لتطبيق Pinterest على الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى تصفح تطبيق Pinterest على هاتفك صباحا، فيمكنك تفعيل واستخدام الوضع المظلم في Pinterest، مما يجعل الواجهة أكثر ظلاما ويجعل استخدام التطبيق أسهل على العينين في بيئات الإضاءة المنخفضة، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نقدم لك خطوات القيام بذلك على هاتف أيفون أو أندرويد.



كيفية تشغيل الوضع المظلم لـ Pinterest على أيفون كيفية تشغيل الوضع المظلم لـ Pinterest على أيفون يحاكي Pinterest على أيفون أي وضع للمظهر اخترته لنظام iOS، فإذا تم ضبط الهاتف على الوضع المظلم، فسيكون Pinterest أيضًا مظلمًا، وإليك كيفية ضبط ذلك:

1. على جهاز أيفون، ابدأ تطبيق "الإعدادات".

2. اضغط على "العرض والسطوع".

3. في قسم المظهر، اضغط على "داكن" لتشغيل الوضع المظلم، أو قم بتشغيل "تلقائي" عن طريق تمرير الزر جهة اليمين، وإذا كان الوضع التلقائي قيد التشغيل، فيمكنك تكوين الساعات التي سيكون فيها الوضع المظلم ساريًا.

إذا حددت تلقائي، فسيقوم Pinterest تلقائيًا باتباع أي إعدادات مظهر يستخدمها الهاتف حاليًا.



كيفية تشغيل الوضع المظلم لـ Pinterest لنظام أندرويد كيفية تشغيل الوضع المظلم لـ Pinterest لنظام أندرويد يتبع تطبيق Pinterestعلى أندرويد إعدادات عرض الهاتف، ويعمل تلقائيًا على تشغيل الوضع المظلم وإيقاف تشغيله جنبًا إلى جنب مع واجهة مستخدم الهاتف.

قد تختلف الخطوات الدقيقة اختلافًا طفيفًا اعتمادًا على إصدار أندرويد ونوع الهاتف الذي تملكه، ولكن هذا يجب أن يعمل مع معظم الإصدارات الحالية.

1. على جهاز أندرويد، اضغط فوق تطبيق "الإعدادات".

2. اضغط على عرض.

3. في قسم "المظهر"، اضغط على "المظهر الداكن".

4. قم بتشغيل "استخدام المظهر الداكن" عن طريق تمرير الزر جهة اليمين أو الضغط على "جدول" وتعيين الفترة الزمنية التي تريد أن يبدأ الوضع المظلم فيها وينتهي.