شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستساهم الروبوتات فى القيام بشغل البيت؟.. اعرف التفاصيل فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تكنولوجيا عالمية مقرها في سنغافورة، أنها تطور سرًا مجموعة من الروبوتات المستقبلية، حيث تم تصميم الروبوتات للقيام بمجموعة متنوعة من الأعمال المنزلية، وهنا نقدم لك فى 5 معلومات تفاصيل هذه الروبوتات:

- تعمل هذه الروبوتات على ترتيب الألعاب وتنظيف الأطباق، حيث أعطت الشركة لمحة عن نماذج الروبوتات الجديدة في المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة في فيلادلفيا.

- وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جيك دايسون، كبير المهندسين في الشركة، أن هناك مستقبل كبير في مجال الروبوتات وتوفير الوقت للناس، وأداء الأعمال المنزلية، وتحسين الحياة اليومية، وأضاف، "أنا والد، أمضيت نصف حياتي في التنظيف بعد أطفالي، وهذا أمر شاق للغاية."

- قد يتمكنون من غسل الأطباق والتقاط الألعاب وحتى العثور على العملات المعدنية المفقودة أو رقائق البطاطس المتساقطة تحت وسائد الأريكة.

- إلى جانب تطوير الروبوتات الجديدة، توظف الشركة 250 مهندس روبوتات، وتتوقع توظيف 700 آخرين في السنوات الخمس المقبلة.

- عملت الشركة منذ حوالي 20 عامًا على روبوتات السيارات الأرضية، ولكن بصرف النظر عن ذلك، فقد أجرينا الكثير من الأبحاث في مجال الروبوتات، والتي لا يعرفها أحد، وأعطى عملاق التكنولوجيا لمحة عن خططه الطموحة للروبوتات المتقدمة، والتي يجري العمل عليها في مطار هالافينجتون في ويلتشير.