شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين وضع أغنية كصوت منبه وتخصيص نغمة معينة على أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك عند ضبط منبه جديد على هاتف أيفون اختيار الصوت الذي سيتم تشغيله عند انطلاق المنبه، أي كان ستحدد صوت لكل منبه يتم ضبطه على هاتفك، فيمكنك اختيار صوت مختلف لكل منها، أو ترغب في وضع أغنية بصوت منبهك، وفيما يلي كيفية القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية ضبط صوت تنبيه مخصص على أيفونلست مضطرًا للاختيار بين Sencha أو Crystals أو Night Owl أو أي نغمات إنذار أخرى تأتي على جهاز أيفون الخاص بك، فعندما تقوم بتحرير صوت المنبه، يمكنك تنزيل نغمات جديدة وتخصيصها لكل منبه.

1. افتح تطبيق الساعة على جهاز أيفون.

2. اضغط على المنبه في الجزء السفلي من الشاشة لتعديل صوت المنبه.

3. اضغط على تحرير في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

4. اضغط على المنبه الذي تريد تعديله لفتح شاشة "تعديل المنبه".

5. اضغط على خيار الصوت في شاشة "تعديل المنبه".

6. تحت عنوان "الأغاني" في شاشة "الصوت"، اضغط فوق Tone Store للانتقال إلى قسم iTunes في تطبيق iTunes Store حتى تتمكن من شراء نغمات الرنين من مجموعة واسعة من الخيارات الموسيقية، ويمكنك أيضًا اختيار نغمات تنبيه لصوت الشخصية المفضلة.

7. إذا كنت قد اشتريت مسبقًا نغمات لم يتم تنزيلها على هاتفك الحالي، فاضغط فوق تنزيل جميع النغمات التي تم الحصول عليها، وستقوم Apple بفحص حسابك وتنزيل نغماتك.



وضع أغنية للمنبه الخاص بك وضع أغنية للمنبه الخاص بك يمكنك أيضًا ضبط المنبه لتشغيل أغنية من مكتبة iTunes الخاصة بك.

1. افتح تطبيق الساعة على هاتف أيفون.

2. اضغط على المنبه في الجزء السفلي من الشاشة لتعديل صوت المنبه.

3. اضغط على تحرير في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

4. اضغط على المنبه الذي تريد تعديله لفتح شاشة "تعديل المنبه".

5. اضغط على خيار الصوت في شاشة "تعديل المنبه".

6. تحت عنوان "الأغاني"، اضغط على اختيار أغنية، وسينقلك هذا إلى مكتبة iTunes الخاصة بك.

7. اختر الأغنية التي تريد استخدامها كنغمة تنبيه.

إذا كان لديك العديد من التنبيهات، فيمكنك تعيين أغانٍ أو نغمات مختلفة لكل منبه.