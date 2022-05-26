شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوتات يمكنها القيام بالأعمال المنزلية الخاصة بك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت دايسون سلسلة من نماذج الروبوتات الأولية التي تطورها، وأعلنت عن خطط لتوظيف مئات المهندسين على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل بناء روبوتات قادرة على القيام بالأعمال المنزلية.

تم تصميم الصور لإظهار المهارات الحركية الدقيقة للآلات ، بأذرع قادرة على رفع الألواح من رف التجفيف أو كنس الأريكة أو رفع لعبة الأطفال.

تقول الشركة المشهورة بمجموعتها من المكانس الكهربائية ، إنها تهدف إلى تطوير "جهاز مستقل قادر على القيام بالأعمال المنزلية والمهام الأخرى"، حيث أشارت صحيفة The Guardian إلى أنه يمكن إطلاق مثل هذا الجهاز بحلول عام 2030.

ويأتي أكثر من نصف عام بعد عقد من إطلاق الشركة أول جهاز روبوتي لها ، المكنسة الكهربائية الروبوتية Dyson 360 Eye في عام 2014. أكدت Dyson منذ فترة طويلة اهتمامها بالذكاء الاصطناعي والروبوتات لدعم منتجاتها المستقبلية.

تم الإعلان بالتزامن مع المؤتمر الدولي حول الروبوتات والأتمتة في فيلادلفيا ، ويعمل كأداة توظيف بعنوان "ابدأ حياتك المهنية في Dyson".

تقول الشركة إنها في خضم "أكبر حملة توظيف هندسية في تاريخها"، تقوم حاليًا بتوظيف 250 مهندس روبوتات من ذوي الخبرة في "رؤية الكمبيوتر، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار والميكاترونيك"، وتأمل في توظيف 700 آخرين خلال السنوات الخمس المقبلة. تقول Dyson إنها أضافت بالفعل 2000 موظف جديد إلى قوتها العاملة هذا العام حسبما نقل موقع The verege.

بالإضافة إلى التعيينات تعمل الشركة أيضًا على بناء ما تأمل أن يكون أكبر مركز لأبحاث الروبوتات في المملكة المتحدة ، وفقًا لتقارير الجارديان.

وسيكون مقر المركز في Hullavington Airfield بالقرب من مركز التصميم الحالي للشركة في Malmesbury ، Wiltshire ، حيث يتم تجديد حظيرة الطائرات حيث سيعمل 250 من خبراء الروبوتات.

وتم تخصيص الموقع سابقًا لتطوير سيارة دايسون الكهربائية ، قبل إلغاء المشروع في عام 2019. كما ستجرى الأبحاث في مختبر في لندن، وكذلك في المقر العالمي للشركة في سنغافورة.

قال جيك دايسون، كبير مهندسي الشركة وابن الشركة: "هذا" رهان كبير "على التكنولوجيا الروبوتية المستقبلية التي ستقود البحث في جميع أنحاء دايسون ، في مجالات تشمل الهندسة الميكانيكية وأنظمة الرؤية والتعلم الآلي وتخزين الطاقة، مؤسس جيمس دايسون.

في عام 2020 أعلنت دايسون عن خطط لاستثمار 2.75 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.45 مليار دولار) في مجالات تشمل الروبوتات، وتكنولوجيا المحركات الجديدة، وبرامج التعلم الآلي بحلول عام 2025. وتخطط لإنفاق 600 مليون جنيه إسترليني (حوالي 750 مليون دولار) من هذا الاستثمار هذا العام.