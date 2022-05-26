شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيرات بمتجر تطبيقات آبل فى 30 يونيو.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة آبل عددًا كبيرًا من التغييرات في السياسة لمتجر App Store، حيث قامت بتعديل قواعد كل شيء بدءًا من البحث عن المكافآت إلى ما إذا كانت Roblox لعبة أم لا، ومع استعداد حدث WWDC 2022 في 6 يونيو ، تُذكِّر Apple المطورين بأنها جاهزة لتغيير بعض تحديثات السياسة التي تم تأخيرها سابقًا.

وسيتم تفعيل تغييرين في قواعد متجر التطبيقات تؤكدان عليهما Apple اعتبارًا من 30 يونيو: شرط أن تستخدم التطبيقات التي تقدم خدمات جماعية مدفوعة عبر الإنترنت نظام الدفع داخل التطبيق، ومتطلب يفرض على المطورين إمكانية حذف الحساب بسهولة (بما في ذلك البيانات الشخصية المخزنة) داخل أي تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء حساب.

ولم تكن السياسة المتعلقة بخدمات المجموعة عبر الإنترنت (مثل الفصول والأحداث) جزءًا من مجموعة تغييرات WWDC 2021 - إنها في الواقع تسبق ذلك، لكن Apple أخرت تنفيذها ثلاث مرات حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وجاء التأخير الأول في عام 2020 بعد أن اشتكى Facebook من أنه سيؤثر بشكل غير عادل على الشركات الصغيرة الضعيفة ، ثم جاء تأخير آخر في ربيع عام 2021.

وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، إلى جانب سياسة السماح للمستخدمين ببدء حذف الحساب من داخل التطبيق.