كيف يمكنك التأكد من استخدام الصور على الإنترنت بشكل قانوني

كيف يمكنك التأكد من ان استخدام الصور على الإنترنت قانونيًا، نحن الآن في القرن الحادي والعشرين، قرن يتميز بأن كل شيء فيه صار رقميًا، بالطبع مع كل تحول رقمي يزداد الإعتماد على الإنترنت، ونحن هنا نريد التحدث عن تحميل الصور واستعمالها على الإنترنت، كيف تتأكد ان استخدام الصور التي تحملها يُعد استخدامًا قانونيًا؟ هل مسموح لك باستخدام هذه الصور؟ نعم الإنترنت ملئ بالصور الجميلة التي يمكنك استعمالها، ملئ بالأنماط والخلفيات وكل ما تحب، لكن هل استعمالها قانوني؟ الإجابة لا، ليست كل الصور التي تحملها صورًا قانونية بل هناك العديد من الصور التي تكون محمية ومحفوظة بحقوق نشر وتوزيع خاصة بمالكها، كالصور على موقعنا نحن نستعمل صورًا من المواقع الرسمي للمنتجات او صورًا من أجهزتنا الشخصية، تعالى نتحدث معك كيف تتأكد ان من ان استخدام الصور التي تستخدمها قانوني.

كيف ينتهك مستخدم حقوق النشر؟

انظر هل يمكنك تحميل فيلم من على Netflix والإحتفاظ به دائمًا؟ الإجابة لا لأن هذا الفيلم مملوك لموقع Netflix، كذلك على يوتيوب هل يمكنك حفظ فيديو واعادة رفعه في قناتك؟ الإجابة بالطبع لا بل ان يوتيوب يمكنه ايقاف قناتك بسبب هذه الحركة، الأمر يسري على الصور كذلك، المحتوى المرئي على الإنترنت ليس مجانيًا، انت تشاهده بإشتراك شهري مثل Netflix او تدفع بدل الإشتراك مشاهدات للإعلانات مثل YouTube، مجرد ان تتخطى هذه القاعدة وتستعمل او تشاهد المحتوى بدون الدفع الواجب عليك دفعه فأنت قد انتهكت حقوق النشر، لكن ما العوامل التي تعرفك بأنك قد انتهكت حقوق النشر؟

انخفاض الترتيب في محرك البحث

لنقل انك قد نقلت مقالًا كاملًا من مقالاتنا و وضعته على موقعك، دائمًا ما ستجدنا في المقدمة متفوقين على مقالك، ذلك لأن نسخ محتوى شخص ما تخضع لقوانين حقوق النشر، وبالتالي نتائج البحث الخاصة بك تتضرر، حيث تقوم محركات البحث في اسقاط ترتيبك لأنك قد قمت بنقل المحتوى بالكامل مع موقع آخر، انتهاك حقوق النشر مشكلة تتسبب في انخفاض ترتيبك.

المصداقية عبر الإنترنت

لكل صفحة مصداقيتها، استعمال صور غير مصرح بها او انتهاك حقوق النشر يتسبب في انخفاض مصداقية صفحتك، انظر المستخدمون يفضلون قراءة وقضاء وقتهم على صفحات ويب لا تحمل أخطاءًا، او تحمل كمية أقل في الأخطاء، الناس يريدون الصفحات الفريدة من نوعها، تكرار المحتوى ونسخك لمحتوى آخر يوقعك في أخطاء انت قد لا تتداركها مما يجعل صفحتك تدخل عند المستخدمين في قائمة الصفحات الغير موثوقة، بالطبع استخدام الصور بشكل غير قانوني أحد هذه الأخطاء، بل ان استخدام المحتوى بشكل غير قانوني هو أكبر الأخطاء

اقرأ أيضًا: اكثر صيحات تطوير السوفتوير رواجًا في 2022

كيف تتأكد من استخدام الصور وفقًا للقوانين؟

اعتمادات الصور

نقلت صورة؟ اذكر مصدرها، قل بأن هذه الصورة جائت من موقع فلان، او هذه الصورة صممها فلان، يجب ان تمنح الفضل في المحتوى الى المنشئ الأصلي، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة من هو صاحب هذه الصورة ويدركون انك لم تخطأ في شيء، بل يمكنك إضافة اسم صانع المحتوى في قائمة مراجع ومصادر المقال الخاصة بك، هذا ضمان انك تستعمل الصور بشكل قانوني.

الحصول على إذن

هل يمكنك قيادة سيارة والدك بدون إذنه؟ الإجابة بالطبع لا، ان أخذت السيارة بدون إذنه فأنت تضع نفسك في ورطة مع والدك، نفس الأمر ينطبق على المحتوى، ان كنت تريد استعمال صورة ما او محتوى ما يمكنك محادثة صاحب المحتوى وسؤاله عن إمكانية اقتباس هذا المحتوى، ان اذن لك فأنت حر تستعمل هذه الصورة كما تريد، ان لم يأذن فلا تستعمل الصورة تمامًا

استعمال بحث الصور

لنقل ان لديك صورة ما، وانت تريد استعمال هذه الصورة، لكن معلومات الصورة غير موجودة، انت لا تعلم من صاحبها، لا تعلم من أي موقع جائت، يمكنك الاستعانة ببحث الصور، بحث الصور سيقوم بالوصول الى مصدر الصورة الأصلي بالتالي سيعطيك الفرصة ان تقوم بذكر المصدر في مقالك، او ان تحصل على إذن باستخدام الصور في مقالك، بحث الصور يستطيع الوصول الى كل المعلومات الأساسية الخاصة بالصورة، بالتالي بهذه المعلومات تستطيع ذكر المصدر كخيار أول، او تستطيع محادثة مالك الصورة وطلب استخدام الصور في مقالك.