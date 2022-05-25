شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق YouTube Music يقترح مكبر الصوت المفضل لديك للتشغيل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل يوتيوب ميوزيك على اقتراح أي من مكبرات الصوت التي تدعم Cast وتريد دفق الموسيقى إليها، وهى ترقية جيدة مقارنة بالطريقة السابقة، حيث يسرد التطبيق ببساطة جميع الأجهزة التي تدعم Cast على شبكتك بترتيب أبجدي.

ويعني ذلك الاضطرار إلى البحث من خلال قائمة تضم المتحدثين ، حتى لو كان هناك متحدث واحد تستخدمه بشكل منتظم.

واكتشف ChromeUnboxed أن محاولة الإرسال من تطبيق YouTube Music ستظهر قائمة جديدة ، مع تمييز جهاز "مقترح" أعلى القائمة الأبجدية القياسية.

وأكد المتحدث باسم جوجل بول بنيننجتون الميزة الجديدة ، وقال إن الاقتراحات تستند إلى الاستخدام والتاريخ ونوع الجهاز حسبما نقل موقع The verege.

تم طرح الميزة الخاصة بـ YouTube Music الآن لجميع مستخدمي التطبيق على iOS و Android. ف

يذكر أنه يجب أن تكون مشتركًا في YouTube Music لتتمكن من إرسال الموسيقى من التطبيق إلى جهاز خارجي ، ما لم تكن الموسيقى التي حمّلتها بنفسك.