شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضى يرفض طلب تسلا للتحكيم فى قضية التحرش الجنسى والان مع تفاصيل الخبر
وعلى الرغم من أن العاملة التي رفعت القضية وقعت على اتفاق تحكيم في تسلا، أنهت حقوقها في رفع دعو، إلا أن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا ستيفن كاوس، ما زال يمضي قدمًا في القرار.
وقال القاضي Kaus إن بارازا تعرضت "لكمين" من قبل سياسات تحكيم تسلا، حيث لم تقدم تسلا "أي مؤشر على أنه سيتعين عليها الموافقة على التحكيم في دعاوى التوظيف والتخلي عن حقها في محاكمة أمام هيئة محلفين " حسبما نقل موقع Digitartlends.
كما تشير بلومبرج فقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون في مارس ينهي التحكيم القسري في قضايا الاعتداء الجنسي، ولكن نظرًا لأن هذه القضية بدأت قبل أن يصبح مشروع القانون قانونًا فإنه لا ينطبق.
وقال ديفيد لوي محامي بارازا في بيان "هذا انتصار للمساءلة العامة." "بسبب هذا الحكم لن تتمكن تسلا من الاختباء خلف الأبواب المغلقة للتحكيم السري، وبدلاً من ذلك سيتم الحكم على تسلا من قبل هيئة محلفين من أقران بارازا في قاعة محكمة عامة ".
ويأتي الحكم في الوقت الذي يواجه فيه ماسك مزاعم سوء سلوك جنسي من جانبه، والتي ظهرت في تقرير حديث من Insider. وبحسب ما ورد أعطت شركة SpaceX للمرافقة اتفاق فصل بقيمة 250 ألف دولار بعد أن قدمت الشكوى إلى الإدارة.
ونفى ماسك وفريقه بشدة هذه الاتهامات، ووصف جوين شوتويل، رئيس شركة سبيس إكس، المزاعم بأنها "خاطئة" في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة للموظفين. قال ماسك نفسه إن الاتهامات "غير صحيحة على الإطلاق".