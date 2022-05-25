شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قاضى يرفض طلب تسلا للتحكيم فى قضية التحرش الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الدعوى القضائية التي تتهم تسلا بتشجيع مكان العمل مع التحرش الجنسي "المتفشي" ستستمر في المحكمة بعد أن رفض قاض في كاليفورنيا طلب الشركة للتحكيم، كما ذكرت بلومبرج لأول مرة.

وعلى الرغم من أن العاملة التي رفعت القضية وقعت على اتفاق تحكيم في تسلا، أنهت حقوقها في رفع دعو، إلا أن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا ستيفن كاوس، ما زال يمضي قدمًا في القرار.

رفعت جيسيكا بارازا الدعوى القضائية العام الماضي، مدعية أنها تعرضت للمضايقات والتعليقات البذيئة واللمس غير اللائق أثناء عملها كمساعد إنتاج في مصنع تيسلا فريمونت بولاية كاليفورنيا، منذ ذلك الحين تقدمت سبع عاملات أخريات على الأقل بشكاوى تحرش جنسي، حيث زعم البعض أن تغريدات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا زادت الأمور سوءًا.

وقال القاضي Kaus إن بارازا تعرضت "لكمين" من قبل سياسات تحكيم تسلا، حيث لم تقدم تسلا "أي مؤشر على أنه سيتعين عليها الموافقة على التحكيم في دعاوى التوظيف والتخلي عن حقها في محاكمة أمام هيئة محلفين " حسبما نقل موقع Digitartlends.

كما تشير بلومبرج فقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون في مارس ينهي التحكيم القسري في قضايا الاعتداء الجنسي، ولكن نظرًا لأن هذه القضية بدأت قبل أن يصبح مشروع القانون قانونًا فإنه لا ينطبق.

وقال ديفيد لوي محامي بارازا في بيان "هذا انتصار للمساءلة العامة." "بسبب هذا الحكم لن تتمكن تسلا من الاختباء خلف الأبواب المغلقة للتحكيم السري، وبدلاً من ذلك سيتم الحكم على تسلا من قبل هيئة محلفين من أقران بارازا في قاعة محكمة عامة ".

ويأتي الحكم في الوقت الذي يواجه فيه ماسك مزاعم سوء سلوك جنسي من جانبه، والتي ظهرت في تقرير حديث من Insider. وبحسب ما ورد أعطت شركة SpaceX للمرافقة اتفاق فصل بقيمة 250 ألف دولار بعد أن قدمت الشكوى إلى الإدارة.

ونفى ماسك وفريقه بشدة هذه الاتهامات، ووصف جوين شوتويل، رئيس شركة سبيس إكس، المزاعم بأنها "خاطئة" في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة للموظفين. قال ماسك نفسه إن الاتهامات "غير صحيحة على الإطلاق".