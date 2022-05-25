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نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022

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محمود هاني 0 تبليغ

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نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون ليست أمرًا هينًا بعد، لم تُعلن واتساب عن امكانية النقل بشكل رسمي بعد، ولازلنا في انتظار ان تصبح هذه الميزة متوفرة للجميع، لكن حتى يأتي هذا اليوم ستحتاج الى تطبيقات مساعدة من أجل نقل محادثاتك من اندرويد الى ايفون، سنتحدث اليوم عن تطبيق Tenorshare iCareFone Transfer تطبيق مميز سيساعدك في نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون بكل سهولة، فتابع معنا هذا المقال.

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022

جدول المحتويات

لتحميل التطبيق

خطوات نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون

  • حمل التطبيق من الأعلى وقم بتثبيته وتشغيله
  • وصل جهاز ايفون وجهاز اندرويد بالكمبيوتر عن طريق كابل USB

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 1
  • اختر اختيار النقل من البرنامج
    • سيتعرف البرنامج على الهواتف بشكل تلقائي لكن ان لم يتعرف تأكد من الغاء قفل الشاشة لحل هذه المشكلة
    • في هواتف Samsung ستحتاج لتفعيل الـUSB Debugging وسيُظهر التطبيق لك خطوات ذلك

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 2
  • اضغط استمرار

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 3
  • الآن ستحتاج ان تقوم بعمل نسخ احتياطي للواتساب على جهازك المُصدر (جهاز اندرويد هنا)

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 4
  • انتظر قليلًا حتى يحصل التطبيق على البيانات الخاصة بك

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 5
  • سيطلب منك التطبيق تأكيد حسابك الخاص بواتساب عن طريق ادخال الرقم والتسجيل

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 6
  • سيتم ارسال كود تسجيل واتساب الذي سيطلبه منك البرنامج

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 7
  • في هذه اللحظة سيخرج واتساب من على جهاز اندرويد لا تقم بإعادة تسجيل الدخول

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 8
  • سيبدأ الآن التطبيق بتحويل الملفات لما يناسب جهازك المُستقبِل (جهاز أيفون)

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 9
  • سيطلب منك التطبيق تسجيل الدخول على واتساب على الأيفون قم بذلك

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 10
  • الآن سيطلب منك التطبيق إيقاف خدمة find my iPhone وسيعرض لك خطوات اغلاقها

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 11
  • سيبدأ التطبيق بإستعادة بيانات واتساب على الهاتف الجديد

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 12
  • عندما ينتهي ستظهر لك الشاشة التالية يمكنك الآن اعادة تشغيل Find my iPhone من جديد واستعمال الهاتف بشكل طبيعي

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022 13
  • أنصحك ان تقوم بعمل نسخ احتياطي للواتساب على الأيفون بعد هذه الخطوة

خدمة ما بعد البيع في تطبيق Tenorshare iCareFone Transfer

كل الخطوات السابقة ستحتاج منك ان تقوم بشراء التطبيق، لذلك يجب ان تتعرف على خدمة ما بعد البيع الخاصة بشركة Tenorshare، حيث ان الشركة تعد بتقديم دعم كامل وخدمة عملاء كاملة ودعم فني كامل لكل من يشتري التطبيق، وفي حالة انك غير راضي على أداء التطبيق وتريد استرداد أموالك فسياسة الشركة تتيح لك استرداد أموالك بعد عملية الشراء في أي وقت فهذا أمر رائع آخر.

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نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون لازال حتى اليوم أمرٌ معقدٌ، لم يتح واتساب بعد امكانية نقل المحادثات بشكل رسمي من خلال اندرويد الى ايفون، عكس ما اتاحه من ايفون الى اندرويد، لذلك كبداية انت تحتاج الى برامج خارجية، وكما شرحنا تطبيق Tenorshare فلن تجد طريقًا آخر لنقل المحادثات، لازال امام واتساب شوط ليقطعه حتى تستطيع نقل المحادثات بشكل رسمي ونحن ننتظر حدوث هذا بشكل رسمي، لكن حتى يحين هذا الوقت فهذا المقال مرجع يساعدك على نقل المحادثات بسهولة ويسر.

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المصدر الأصلي : عرفني

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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