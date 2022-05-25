نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون عبر هذه البرنامج الرائع 2022

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون ليست أمرًا هينًا بعد، لم تُعلن واتساب عن امكانية النقل بشكل رسمي بعد، ولازلنا في انتظار ان تصبح هذه الميزة متوفرة للجميع، لكن حتى يأتي هذا اليوم ستحتاج الى تطبيقات مساعدة من أجل نقل محادثاتك من اندرويد الى ايفون، سنتحدث اليوم عن تطبيق Tenorshare iCareFone Transfer تطبيق مميز سيساعدك في نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون بكل سهولة، فتابع معنا هذا المقال.

جدول المحتويات

لتحميل التطبيق

خطوات نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون

حمل التطبيق من الأعلى وقم بتثبيته وتشغيله

وصل جهاز ايفون وجهاز اندرويد بالكمبيوتر عن طريق كابل USB

اختر اختيار النقل من البرنامج سيتعرف البرنامج على الهواتف بشكل تلقائي لكن ان لم يتعرف تأكد من الغاء قفل الشاشة لحل هذه المشكلة في هواتف Samsung ستحتاج لتفعيل الـUSB Debugging وسيُظهر التطبيق لك خطوات ذلك



اضغط استمرار

الآن ستحتاج ان تقوم بعمل نسخ احتياطي للواتساب على جهازك المُصدر (جهاز اندرويد هنا)

انتظر قليلًا حتى يحصل التطبيق على البيانات الخاصة بك

سيطلب منك التطبيق تأكيد حسابك الخاص بواتساب عن طريق ادخال الرقم والتسجيل

سيتم ارسال كود تسجيل واتساب الذي سيطلبه منك البرنامج

في هذه اللحظة سيخرج واتساب من على جهاز اندرويد لا تقم بإعادة تسجيل الدخول

سيبدأ الآن التطبيق بتحويل الملفات لما يناسب جهازك المُستقبِل (جهاز أيفون)

سيطلب منك التطبيق تسجيل الدخول على واتساب على الأيفون قم بذلك

الآن سيطلب منك التطبيق إيقاف خدمة find my iPhone وسيعرض لك خطوات اغلاقها

سيبدأ التطبيق بإستعادة بيانات واتساب على الهاتف الجديد

عندما ينتهي ستظهر لك الشاشة التالية يمكنك الآن اعادة تشغيل Find my iPhone من جديد واستعمال الهاتف بشكل طبيعي

أنصحك ان تقوم بعمل نسخ احتياطي للواتساب على الأيفون بعد هذه الخطوة

خدمة ما بعد البيع في تطبيق Tenorshare iCareFone Transfer

كل الخطوات السابقة ستحتاج منك ان تقوم بشراء التطبيق، لذلك يجب ان تتعرف على خدمة ما بعد البيع الخاصة بشركة Tenorshare، حيث ان الشركة تعد بتقديم دعم كامل وخدمة عملاء كاملة ودعم فني كامل لكل من يشتري التطبيق، وفي حالة انك غير راضي على أداء التطبيق وتريد استرداد أموالك فسياسة الشركة تتيح لك استرداد أموالك بعد عملية الشراء في أي وقت فهذا أمر رائع آخر.

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نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون

نقل محادثات الواتس اب من اندرويد الى ايفون لازال حتى اليوم أمرٌ معقدٌ، لم يتح واتساب بعد امكانية نقل المحادثات بشكل رسمي من خلال اندرويد الى ايفون، عكس ما اتاحه من ايفون الى اندرويد، لذلك كبداية انت تحتاج الى برامج خارجية، وكما شرحنا تطبيق Tenorshare فلن تجد طريقًا آخر لنقل المحادثات، لازال امام واتساب شوط ليقطعه حتى تستطيع نقل المحادثات بشكل رسمي ونحن ننتظر حدوث هذا بشكل رسمي، لكن حتى يحين هذا الوقت فهذا المقال مرجع يساعدك على نقل المحادثات بسهولة ويسر.