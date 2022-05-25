لهذه الأسباب عليكِ أن تقودي e-tron GT من دون أي تردد!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توفر لكِ سيارة أودي e-tron GT المهارة الفنية وخبرات وشغف أودي بالأداء الفائق، وهو ما ستلاحظينه فوراً في نظام التحكم بالانطلاق المتطور، عند إنطلاقك بسرعة من السكون. تذكري أن e-tron GT توفر لك ما يصل إلى 530 حصاناً لتضع قوة فائقة استثنائية بين يديك، بينما تتوفر قوة 646 حصاناً لسيارة RS e-tron GT. وهنا يمكنك إذاً الإختيار بين نسختين.

مقصورة رياضية

تتميز المقصورة بلوحة عدادات أنيقة تؤكد على توجيه التصميم نحو السائق، وهو تصميم مأخوذ من سيارة R8 فائقة الأداء، حيث يعزز شعور السائق بالرحابة والتحكم في المساحة. وتوفر السيارة وضعية جلوس منخفضة مع كونسول مركزية عريضة.

فعلا، توفّر سيارة e-tron GT الراحة في جوهرها إذ تحتوي المقاعد الأمامية الرّياضية على مساند رأس مدمجة وحواف جانبية لتوفير دعم حاضن لجسمك عند الانعطاف بسرعة. ولمزيد من الشعور الرياضي، تم دمج وحدة التحكم المركزية، بالكونسول الأمامي مع الشاشة التي تعمل باللّمس. كلاهما يركز على السائق من أجل الحصول على المتعة والاستخدام الأمثل.

تجهيزات متطورة وصوت فريد

لمزيد من الثبات والتماسك سوف تحصلين مع أودي e-tron GT على هيكل يتضمن تجهيزات متطورة مثل التعليق الهوائي المتكيف والقفل الإلكتروني على المحور الخلفي. ونظراً لأن التحفة الفنية الديناميكية يجب أن يكون صوتها مميزاً أيضاً، فقد قامت أودي بتأليف صوت فريد قوي ومتطور لسيارة e-tron GT، يتم إنتاجه عبر المكبرات الصوتية المدمجة في هيكل السيارة، ويتغير مع تغير وضع القيادة، وهو ما يعتبر إنجازاً جديداً في عالم السيارات.

شحن البطارية

يمكن لسيارة e-tron GT قطع مسافة تصل إلى 488 كيلومتراً قبل الحاجة لشحن بطاريتها، وذلك بفضل البطارية التي تبلغ سعتها 83.7 كيلووات ساعة. وعندما تحتاجين لمزيد من الطاقة، يمكنك شحن بطارية سيارة e-tron GT من 5٪ إلى 80٪ في غضون 22.5 دقيقة فقط عبر محطات الشحن عالية الطاقة، مما يجعلها سيارة رياضية توفر أعلى مستويات الكفاءة، حيث يمكنها قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر بمجرد شحنها لمدة خمس دقائق فقط. بينما يمكن لسيارة RS e-tron GT أن تقطع مسافة تصل إلى 472 كيلومتراً بالشحنة الواحدة للبطارية.