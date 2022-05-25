شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاومي تطرح آخر ثلاث إصدارات من سلسلة Redmi note 11 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة شاومي اليوم عن إطلاق تشكيلة جديدة تضم 3 هواتف ضمن سلسلة Redmi Note 11 في مصر، والتي تتكون من ثلاثة أجهزة فائقة الأداء، للحصول على تجربة موبايل مثالية. وتضم هذه السلسلة، المعروفة بشعبيتها الكبيرة عبر العالم، Redmi Note 11 Pro، Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro+ 5G . بمواصفات أقوى من السابق وتتحدى بها المنافسين. أيضاً تم إطلاق أول ساعة ذكية من Redmi وهي Redmi Watch 2 Lite التي تتميز بميزات تشمل ملاحظة للصحة واللياقة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمستخدمين كأول ساعة ذكية. توفر Redmi Watch 2 Lite ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام المتواصل وهي معتمدة لمقاومة الماء حتى عمق 50 متر، بحيث يمكن للمستخدمين ارتدائها أثناء هطول المطر أو الاستحمام أو حتى السباحة.

تكنولوجيا عالية من أجل صور استثنائية

سلسلة Redmi Note الجديدة التي أعلنت عنها شاومي في مصر تأتي بكاميرا رئيسية احترافية بدقة 108 ميجابكسل لتمكينكم من تخليد كل اللحظات المهمة في حياتكم بدقة عالية وبوضوح لا يصدق. مجهزة بمستشعر عالي الجودة بحجم 1 / 1,52"، مع تكنولوجيا تجميع البيكسيل 9 – في –1، ناهيك عن الحساسية المزدوجة ISO. وتتيح مثل هذه الآلية إمكانية الحصول على صور رائعة غنية بمستوى جودتها الديناميكية. وبذلك فإن الصور الملتقطة تتميز بمستوى عالي من الدقة حتى في أصعب الظروف كما أنها زُوِّدَت أيضا بكاميرات 8 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة 118 درجة. وجُهِّزت الهواتف الذكية الثلاثة أيضا بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، والتي تلتقط أدق التفاصيل. وفيما يخص Redmi Note 11 Pro ، فهو يتوفر أيضا بكامير للعمق بدقة 2 ميجابكسل والتي تمكن من توليد آثار بوكيه طبيعية. أما فيما يخص أجهزة Redmi Note 11 Pro ،Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro+ 5G ، فقد تم تزويد واجهتها الأمامية بكاميرا بدقة 16 ميجابكسل ، والتي تتيح تصوير سيلفيهات واضحة وطبيعية.

شاشة FHD + AMOLED DotDisplay بتردد 120 هرتز

و لتكملة التجربة البصرية في سلسلة ريدمي نوت 11 تم تزويدها بشاشات من نوع Amoled عالية الوضوح بحجم 6.4 بوصة بدقة FHD + و بتحديث عالي لإطارات الشاشة تصل الي 120 هرتز لتجربة أسلس وأسرع و تفاصيل أكثر وضوحا. سلسلة Redmi Note 11 الجديد تمنحك تجربة شاشة بجودة غير مسبوقة عبر تمكينكم من مشاهدة محتوى فيديو أكثر سلاسة وبدون أي فارق زمني.

مؤشرات أداء رفيعة على كل المستويات

يتيح لكم Redmi Note 11 Pro رفع كل أنواع التحديات بفضل المعالج عالي الأداء MediaTek Helio G96 ثماني النواة المزود بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB. أما فيما يتعلق بجهاز Redmi Note 11 Pro 5G ، فتم تزويده بمعالج Snapdragon ® 695 5G الذي يعطي معدلات أداء عالية المستوى مع كونه يتميز بالاقتصاد في استهلاك الطاقة. من جهة أخرى، زودت الموديلات الثلاثة ببطاريات 5000 مللي أمبير. وتم تزويد كلا من Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro 5G بخاصية الشحن تيربو 67 واط من Xiaomi، والتي تمكن من شحن بطارية الهاتف الذكي الي 50 % في حدود 15 دقيقة فحسب. من جانبه، شكل جهاز Redmi Note 11 Pro+ 5G أول هاتف يشتمل على خاصية شحن Xiaomi HyperCharge

بقدرة 120 واط التي تمكن من إعادة الشحن من 0 % إلى 100 % في ظرف يناهز 15 دقيقة. يضمن هذا الجهاز أيضا، والذي صمم باستعمال مضختين للشحن قمة في التكنولوجيا من أجل منح سرعة شحن فائقة، توفير السلامة والاستقرار عند الشحن من خلال 40 عامل من عوامل الأمان، وهو حاصل على شهادة السلامة وفق نظام الشحن السريع TÜV Rheinland. كما زود هذا الهاتف من الطراز الأول بمعالج SoC Mediatek Dimensity 920.

يتوفر Redmi Note 11 Pro بثلاث نسخة : نسخة 6GB+64GB بسعر 6549 جنية نسخة 6GB+128GB بسعر 6949 جنية ونسخة 8GB+128GB بسعر 7449 جنية. أما Redmi Note 11 Pro 5G فهو متوفر 6GB+128GB بسعر 7699 جنية ونسخة 8GB+128GB بسعر 8199 جنية

. و جهاز Redmi Note 11 Pro+ 5G في نسخة 8GB+256GB بسعر 10199 جنية. تأتي الهواتف مع هدية قيمة عند الشراء، الهدايا متاحه حتي نفاذ الكميه.