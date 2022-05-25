شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل طرح التاكسى الطائر المستقبلى فى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف منطقة ضواحي موسكو نهاية الأسبوع الجاري مهرجان "السماء، النظرية والممارسة" للطيران، وقال مدير المهرجان، أندريان خميلنيتسكي، في حديث أدلى به لبوابة "موس لينتا" الإلكترونية الروسية إنه لا يستطيع الآن تحديد موعد دقيق لظهور التاكسي الطائر في موسكو.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أوضح أن سلطات العاصمة درست مبادرة تقدم بها بعض الخبراء بشأن تنظيم رحلات جوية بالتاكسي الطائر في أجواء موسكو وضواحيها، قائلا "لكننا الآن نتخذ موقفا حذرا من تلك المبادرة باعتبارها مشروعا للمستقبل البعيد لأنه يتطلب إنشاء بنية تحتية متنوعة وتبني قوانين فدرالية واتخاذ قرارات مبدئية بهذا الشأن على مستوى سلطة موسكو والحكومة.

وحسب خميلنيتسكي، فإن السوق غير جاهزة في الوقت الراهن لتغيرات كهذه على الرغم من أن رحلات جوية اختبارية للتاكسي الطائر تجري في كل من الصين والنمسا، ومضى قائلا:" أعتقد أن العالم سيشهد بعد 5 أو 10 أعوام استخدام أجواء المدن الكبرى من قبل شركات خاصة".