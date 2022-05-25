شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: RUSHBRUSH® تحدث ثورة فى عالم تصفيف الشعر بأربع منتجات فريدة من نوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة راش براش للتجارة RUSHBRUSH®، 4 منتجات جديدة للعناية بالشعر، في الأسواق و أتاحتها للشراء عبر موقعها الإلكتروني، وتجمع المنتجات الجديدة بين التصميم الفريد، والجودة وسهولة الاستخدام، و تنقسم بين منتجين لفرد الشعر ومنتجين لتمويج و تجعيد الشعر بأسلوب مختلف.

وتحرص شركة راش براش دائمًا على تقديم أفضل جودة لعملائها بفضل فريق الجودة المتكامل الذي يتبع معايير الجودة والسلامة العالمية والدولية، وتم طرح مكواة الشعر Glam والتي تعمل بتقنية الأيونات بالإضافة أنها صغيرة الحجم مما يجعلها أسهل في الاستخدام من أي مكواة أخرى، ومكواة Steamer Pro والتي تمنح مستخدميها نتائج احترافية في أسرع وقت بفضل ألواحها العريضة وقوة البخار التي تمنح الشعر لمعان وانسيابية 4 أضعاف أي مكواة تقليدية.

ليس هذا فقط، بل تهتم شركة راش براش دائمًا بالتنوع وتلبية جميع احتياجات عملائها، فأطلقت مكواة فريدة لتجعيد الشعر تدعى Crimp Cramp، تقوم بتجعيد الشعر بضغطة واحدة على الشعر وهو بين ألواحها العريضة؛ ولأن هدف راش براش الأساسي هو تسهيل حياة النساء وتوفير الوقت والجهد، قامت أيضًا بطرح جهاز متطور لتمويج الشعر يسمى Magic Curl، وهو يعمل على التمويج أتوماتيكيًا بدون أي مجهود من مستخدميه.

وأكَد المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راش براش، أن قسم البحث والتطوير يعمل على زيادة المنتجات خلال عام 2022، كما يحرص دائمًا على تقديم منتجات تُحدث ثورة وفارق في حياة مستخدميها، هذا تعتبر راش براش علامة رائدة في مجال منتجات التصفيف والعناية بالشعر حيث تقدم منتجات تنافس بقوة بالأسواق العالمية، وقد نَتَج عن ذلك 25 منتج جديد أحدثوا ثورة جديدة في مجال تصفيف الشعر حتى أصبحت RUSHBRUSH مسجلة عن جدارة واستحقاق في أكثر من 30 دولة منها أمريكا، انجلترا، دول الاتحاد الأوروبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسبق أن احتفلت شركة راش براش، بعيد الأم على طريقتها الخاصة، حيث تعاونت مع مذيع الشارع أحمد رأفت لتوزيع مبالغ مالية وهدايا عينية من ذهب ومنتجات لراش براش RUSHBRUSH على أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، يأتي ذلك في إطار دورها المجتمعي كشركة رائدة داخل مصر.

وعبّرت الأمهات عن سعادتهم، ببعض الزغاريد والعبارات المؤثرة مثل "أنا عمر ما حد جابلي هدية لعيد الأم"، وعلقت إحداهن معبرة عن فرحتها بعد استلام إسورة من الذهب "الله أكبر، يا عالم بحالي وغني عن سؤالي يا رب، ربنا يوفقكم ويسعدكم".

لمعرفة المزيد عن منتجات راش براش RUSHBRUSH زوروا موقعهم:

https://www.rushbrush.com/?utm_source=referral&utm_medium=youm7&utm_campaign=article&red