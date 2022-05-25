الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: RUSHBRUSH® تحدث ثورة فى عالم تصفيف الشعر بأربع منتجات فريدة من نوعها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: RUSHBRUSH® تحدث ثورة فى عالم تصفيف الشعر بأربع منتجات فريدة من نوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة راش براش للتجارة RUSHBRUSH®، 4 منتجات جديدة للعناية بالشعر، في الأسواق و أتاحتها للشراء عبر موقعها الإلكتروني، وتجمع المنتجات الجديدة بين التصميم الفريد، والجودة وسهولة الاستخدام، و تنقسم بين منتجين لفرد الشعر ومنتجين لتمويج و تجعيد الشعر بأسلوب مختلف.

1c5016dc-ed09-42d5-a01d-d4077f3540f1

وتحرص شركة راش براش دائمًا على تقديم أفضل جودة لعملائها بفضل فريق الجودة المتكامل الذي يتبع معايير الجودة والسلامة العالمية والدولية، وتم طرح مكواة الشعر Glam والتي تعمل بتقنية الأيونات بالإضافة أنها صغيرة الحجم مما يجعلها أسهل في الاستخدام من أي مكواة أخرى، ومكواة Steamer Pro والتي تمنح مستخدميها نتائج احترافية في أسرع وقت بفضل ألواحها العريضة وقوة البخار التي تمنح الشعر لمعان وانسيابية 4 أضعاف أي مكواة تقليدية.

1d7e5ba8-eb58-4814-bc4b-4c697347ec9d

ليس هذا فقط، بل تهتم شركة راش براش دائمًا بالتنوع وتلبية جميع احتياجات عملائها، فأطلقت مكواة فريدة لتجعيد الشعر تدعى Crimp Cramp، تقوم بتجعيد الشعر بضغطة واحدة على الشعر وهو بين ألواحها العريضة؛ ولأن هدف راش براش الأساسي هو تسهيل حياة النساء وتوفير الوقت والجهد، قامت أيضًا بطرح جهاز متطور لتمويج الشعر يسمى Magic Curl، وهو يعمل على التمويج أتوماتيكيًا بدون أي مجهود من مستخدميه.

3ea1e906-a072-4075-b709-e7f3ca920646

 

وأكَد المهندس أحمد حلمي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راش براش، أن قسم البحث والتطوير يعمل على زيادة المنتجات خلال عام 2022، كما يحرص دائمًا على تقديم منتجات تُحدث ثورة وفارق في حياة مستخدميها، هذا تعتبر راش براش علامة رائدة في مجال منتجات التصفيف والعناية بالشعر حيث تقدم منتجات تنافس بقوة بالأسواق العالمية، وقد نَتَج عن ذلك 25 منتج جديد أحدثوا ثورة جديدة في مجال تصفيف الشعر حتى أصبحت RUSHBRUSH مسجلة عن جدارة واستحقاق في أكثر من 30 دولة  منها أمريكا، انجلترا، دول الاتحاد الأوروبي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية .

8fd495c5-1484-4668-b30e-8b3c70ef2017

وسبق أن احتفلت شركة راش براش، بعيد الأم على طريقتها الخاصة، حيث تعاونت مع مذيع الشارع أحمد رأفت لتوزيع مبالغ مالية وهدايا عينية من ذهب ومنتجات لراش براش RUSHBRUSH على أمهات مصر بمناسبة عيد الأم، يأتي ذلك في إطار دورها المجتمعي كشركة رائدة داخل مصر.

47cb2eea-8604-45d6-a44c-2527bc03f723

وعبّرت الأمهات عن سعادتهم، ببعض الزغاريد والعبارات المؤثرة مثل "أنا عمر ما حد جابلي هدية لعيد الأم"، وعلقت إحداهن معبرة عن فرحتها بعد استلام إسورة من الذهب "الله أكبر، يا عالم بحالي وغني عن سؤالي يا رب، ربنا يوفقكم ويسعدكم".

لمعرفة المزيد عن منتجات راش براش RUSHBRUSH زوروا موقعهم:

 

https://www.rushbrush.com/?utm_source=referral&utm_medium=youm7&utm_campaign=article&red

 

a9b91927-9d1f-4ebf-9f21-cec2088558b4

 

 

ea2aa7d4-1f2e-4a43-a9dc-0336f00caa00

 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا