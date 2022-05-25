شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. تعرف على كيفية حذف حساب فيسبوك الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد تخليت عن أكثر شبكات التواصل الاجتماعي شهرة في العالم، فلن يكون الأمر معقدًا للغاية لإخراج نفسك من الخدمة، ولكن قبل حذف كل تلك الصور والمنشورات والإعجابات، يجب عليك تنزيل معلوماتك الشخصية من فيسبوك.

تحتوي أرشيفات فيسبوك الخاصة بك على جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بحسابك، بما في ذلك صورك وجلساتك النشطة وسجل الدردشة وعناوين IP وبيانات التعرف على الوجه والإعلانات التي نقرت عليها، على سبيل المثال لا الحصر، هذا عدد كبير من المعلومات الشخصية التي ربما يجب أن تحتفظ بإمكانية الوصول إليها حسبما نقل موقع ذا فيرج.

لتنزيل أرشيفك باستخدام الويب:

اضغط فوق السهم الأسفل في الزاوية اليمنى العليا.

انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات.

في العمود الأيمن، اضغط فوق معلومات Facebook الخاصة بك.

في المركز ابحث وانقر فوق تنزيل معلوماتك.

وفى صفحة التنزيلات يمكنك تحديد المعلومات التي تريد تنزيلها (أو يمكنك فقط تنزيلها كلها). بالقرب من أعلى الصفحة ، ضمن تحديد خيارات الملف، توجد قوائم منسدلة تتيح لك إنشاء نطاق زمني (وهو أمر مطلوب للمتابعة).

قم بتنزيل بياناتك بتنسيق HTML أو JSON، واختر بين جودة وسائط عالية أو متوسطة أو منخفضة.

عندما تكون جاهزًا انتقل إلى أسفل الصفحة وانقر على "طلب تنزيل".

سيتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني عندما يكون ملفك جاهزًا ، وسيكون متاحًا لبضعة أيام.

إذا كنت تنتظر بعض الوقت وتريد معرفة حالة التنزيل (أو ترغب في إلغائه) ، فارجع إلى صفحة التنزيلات وحدد علامة التبويب الملفات المتاحة.

بعد الانتهاء من تنزيل الأرشيف يمكنك حذف حسابك.

ولكن يجب الحذر فبمجرد حذف حسابك لا يمكن استعادته.

عندما تكون مستعدًا لحذف حسابك، ارجع إلى الصفحة التي تحمل عنوان "معلوماتك على Facebook" وانقر على "Deactivation and Delete" (إلغاء التنشيط والحذف). بعدها يمكنك الاختيار بين تعطيل حسابك مؤقتًا أو حذفه نهائيًا.

إذا كنت ترغب في حذفه، فحدد حذف الحساب، ثم انقر فوق متابعة لحذف الحساب في تلك الصفحة. أو انقر فوق هذا الارتباط، والذي سينقلك إلى صفحة حذف الحساب نفسها.

ستحصل على فرصة أخرى هنا لتنزيل أرشيفك أو اختيار إلغاء التنشيط بدلاً من الحذف. يمكنك أيضًا نقل معلوماتك إلى خدمة أخرى مثل صور جوجل أو مستندات جوجل أو Dropbox أو Koofr (موقع لتخزين الصور). بمجرد النقر فوق حذف الحساب، سيتم وضع علامة على حسابك للإنهاء ولا يمكن للآخرين الوصول إليه باستخدام فيسبوك.

تلاحظ الشركة أنها تؤخر الإنهاء لبضعة أيام بعد طلبه. إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى خلال تلك الفترة، فسيتم إلغاء طلب الحذف الخاص بك. لذلك لا تسجّل الدخول وإلا ستضطر إلى بدء العملية مرة أخرى.

قد تستمر بعض الأشياء مثل التعليقات التي أدخلتها على مشاركة صديق في الظهور حتى بعد حذف حسابك.

يقول فيسبوك أيضًا أن نسخًا من عناصر معينة مثل سجلات السجل ستبقى في قاعدة بياناته، لكنه يشير إلى أن هذه العناصر غير مرتبطة بالمعرفات الشخصية.

أشياء أخرى يجب أن تكون على دراية بها: إذا كان لديك حساب Oculus، فسيتم أيضًا حذف هذه البيانات، وكذلك أي صفحات فيسبوك تديرها.

إذا كنت جادًا بشأن ترك فيسبوك، فتذكر أن الشركة تمتلك أيضًا العديد من الخدمات الشائعة الأخرى، مثل إنستجرام و WhatsApp، لذلك يجب عليك حذف حساباتك هناك أيضًا.