شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحديد النص في الصور أو الكاميرا بهواتف أيفون .. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل ميزة Live Text مع تحديث iOS 15 في وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من كونها ميزة مثيرة للاهتمام ولكنها مفيدة، إلا أنها مرت دون أن يلاحظها أحد من بين الميزات الأخرى الأكثر بروزًا لأحدث نظام تشغيل.

ما هي ميزة النص المباشر؟ تتيح ميزة النص المباشر للمستخدمين استخراج النص من صورة مباشرة من تطبيق الكاميرا أو من أي صورة في تطبيق الصور. تقوم الميزة تلقائيًا بتمييز النص في صورة مع وجود مربع أصفر حوله، وهذه الميزة مفيدة حقًا في حالة رغبتك في تدوين رقم هاتف سريعًا من لوحة إعلانات ، أو تخزين ، أو ما إلى ذلك ، أو ترجمة نص لفهم أفضل.





إذا كنت تتساءل عن كيفية استخدام هذه الميزة ، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:المتطلبات المسبقة:

- يجب تثبيت iOS 15 أو أحدث على الجهاز

- الاتصال بشبكة الإنترنت





خطوات لاستخراج نص من صورة باستخدام تطبيق الكاميرا1. افتح تطبيق الكاميرا على جهاز iPhone الخاص بك

2. الآن ، وجهه نحو أي شيء به نص

3. ستقوم الكاميرا تلقائيًا بتمييز النص باستخدام زر في الزاوية اليمنى السفلية

4. اضغط عليها ثم انقر مرة أخرى مع الاستمرار لتحديد النص واسحب إصبعك لنسخه أو ترجمته أو أي شيء آخر تريد القيام به به.





خطوات لاستخراج نص من صورة باستخدام تطبيق الصور1. افتح تطبيق الصور وحدد الصورة التي تريد استخراج النص منها

2. اضغط على الأقواس بخطوط في الزاوية اليمنى السفلية

3. ثم اضغط على النص وانسخه والصقه في أي مكان تريده.

يمكنك إجراء مكالمات هاتفية مباشرة من خلال النقر على رقم الهاتف في الصورة.