شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11يضيف ميزة استعادة التطبيقات إلى جهاز كمبيوتر شخصى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف مايكروسوفت، تطبيقات الاستعادة إلى Microsoft Store على ويندوز 11، حيث سيبدأ صانع البرامج قريبًا في اختبار ميزة جديدة تسمح لك باستعادة التطبيقات إلى جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام ويندوز 11. لم يقدم Microsoft Store الحالي طريقة تلقائية لاستعادة التطبيقا، وبدلاً من ذلك يجبر مستخدمي ويندوز على تثبيت التطبيقات يدويًا من مكتبتهم.

"لتسهيل انتقال العملاء إلى أجهزة الكمبيوتر الجديدة بسرعة وسلاسة، سنختبر قريبًا ميزة جديدة في قناة Windows Insider تساعد العملاء تلقائيًا على استعادة تطبيقاتهم المثبتة مسبقًا من Microsoft Store إلى جهاز Windows الجديد الخاص بهم حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ووفقا لجورجيو ساردو، المدير العام لمتجر مايكروسوفت، "سيساعد هذا أيضًا المطورين على الاحتفاظ بعملائهم دون الحاجة إلى تذكير العملاء بإعادة تنزيل تطبيقاتهم."

ستكون استعادة التطبيقات مفيدة بشكل خاص للمستهلكين الذين يبدلون أجهزة الكمبيوتر بشكل متكرر أو للمطورين الذين يستخدمون أجهزة افتراضية وأجهزة متعددة بانتظام.

كان على مستخدمي ويندوز الاعتماد على مديري الحزم الخارجيين للحصول على تجربة مماثلة ، وإن كانت أكثر قوة.

لكي تحدث ميزة الاستعادة الجديدة هذه تأثيرًا حقيقيًا، سنحتاج إلى رؤية المزيد من التطبيقات في مايكروسوفت Store. هناك علامات على تحسن خلال العام الماضي مع تطبيقات مثل Firefox و Zoom و Adobe Acrobat Reader و OBS Studio ، وكلها متوفرة في المتجر، ولكن لا يزال هناك العديد من التطبيقات المفقودة، وتحاول مايكروسوفت معالجة ذلك عن طريق إزالة قائمة الانتظار لتطبيقات win32 ، وفتح المتجر لجميع مطوري التطبيقات اليوم.

تعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين كيفية اكتشاف مستخدمي Windows 11 للتطبيقات، مع إدراج نتائج التطبيقات من المتجر في نتائج البحث إذا كان الأشخاص يستخدمون البحث لمحاولة العثور على تطبيق.

سيتمكن Windows Insiders أيضًا من بدء اختبار ميزة البحث في التطبيق الجديدة هذه في قائمة ابدأ قريبًا. في الأخبار ذات الصلة، ستبدأ مايكروسوفت في دعم أدوات الطرف الثالث في ويندوز 11 في وقت لاحق من هذا العام.