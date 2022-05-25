شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ فى اختبار إصلاح تصميم OneNote الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت اختبار تحديث تصميم OneNote الجديد، حيث قامت الشركة المصنعة للبرامج لأول مرة بإثارة التحديث المرئي العام الماضي، وكشفت أنها ستوحد تطبيقات OneNote لنظام التشغيل ويندوز 10. يمكن لمختبري الإصدارات التجريبية الآن الوصول إلى بعض تغييرات تصميم OneNote الجديدة كجزء من إصدار سطح المكتب التقليدي من OneNote.

وتسمح تغييرات التصميم لبرنامج OneNote بالدخول بسلاسة أكبر مع بقية مزايا ويندوز 11 الجمالية. يتم تحديث أجزاء التنقل ووضع ملء الشاشة، كما أن قائمة الصفحات وعلامات تبويب الأقسام والقائمة المنسدلة لدفتر الملاحظات تبدو مختلفة أيضًا.

تستخدم مايكروسوفت تأثير Mica الخاص بها، والذي يتم استخدامه في سمة Windows 11 وخلفية سطح المكتب، من أجل نافذة التطبيق العامة في OneNote حسبما نقل موقع ذا فيرج.

تعمل جميع التغييرات على إنشاء مظهر أكثر حداثة لـ OneNote، بزوايا دائرية ورسوم متحركة محدثة. يوجد أيضًا مؤشر جديد غير مقروء يطابق باقي Office ويسهل رؤية الصفحات ذات التغييرات غير المقروءة، سيحصل OneNote أيضًا على شريط مبسط اختياري ، وهو شيء يقع بين إخفاء الشريط واستخدام الإصدار الكامل الارتفاع.

إذا كنت من محبي استخدام OneNote لتدوين ملاحظات بالحبر الرقمي، فإن أحدث إصدار يتضمن علامة تبويب رسم محدثة بأدوات تشبه Word و Excel و PowerPoint. تتوفر ميزات مثل Ink to shape و Ruler و Ink to text في علامة التبويب المحدثة هذه.

ويتضمن OneNote أيضًا دعم Surface Slim Pen 2 وإشاراته اللمسية التي تحاكي ملمس القلم على الورق.

وتخطط Microsoft لإضافة إعادة عرض بالحبر وعرض جديد للتركيز بالقلم يحول OneNote إلى "تجربة القلم أولاً".

يأتي فرز الصفحات أيضًا في OneNote، مما يسمح للمستخدمين بفرز الصفحات حسب تاريخ الإنشاء أو تاريخ التعديل أو أبجديًا، تتوفر تجربة مشاركة جديدة وميزة إدراج صورة من تطبيق كاميرا Windows للمختبرين في الوقت الحالي، وستتوفر بقية التغييرات الجديدة قريبًا.

تركز مايكروسوفت على تحديث تطبيق OneNote لسطح المكتب الرئيسي، مع خطط لجلب الميزات الرئيسية من OneNote سهل اللمس لنظام التشغيل Windows 10 إلى التطبيق الموحد الرئيسي، لا يوجد جدول زمني محدد لموعد اكتمال هذا العمل، لذا توقع أن يكون تطبيق OneNote for Windows 10 موجودًا لبعض الوقت.