شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تمكن نجم سباقات فورمولا 1 من استخدام ميزة Find My لتتبع AirPods المسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعتقد أن الأشخاص العاديين فقط هم من استخدموا تطبيق Find My من أبل لتتبع منتجاتهم المفقودة فأنت مخطئ، فوفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider استخدم سائق فورميلا 1 السائق Sebastian Vettel تطبيق Find My لتحديد موقع AirPods الخاص به.

وكان فيتيل في برشلونة لحضور سباق الجائزة الكبرى الإسباني وبعد يوم واحد من السباق كان في المدينة في سيارته أستون مارتن، حيث توقف بطل F1 السابق خارج فندق عندما سرق لصوص حقيبة ظهر من سيارته، ويقول التقرير إن بطل F1 أربع مرات لم يتواصل مع الشرطة، وبدلاً من ذلك أخذ سكوتر كهربائيًا واستخدم تطبيق Find My لتتبع الحقيبة بينما كانت أجهزة AirPods الخاصة به بالداخل، وانضمت الشرطة إلى فيتيل في المطاردة لكنها حثته على تقديم شكوى بدلاً من ذلك.

وكانت حقيبة ظهر Vettel - بصرف النظر عن AirPods - تحتوى على الكثير من العناصر الشخصية الأخرى، وكان جواز سفره ورخصة قيادته وبطاقات ائتمانه كلها داخل الحقيبة، ووجاء في التقرير: "في النهاية تم اقتياد السائق إلى متجر خردوات، حيث وجد أجهزة AirPods تركت في إناء من الزهور في عرض متجر، يبدو أن اللصوص اكتشفوا أنه يتم تعقبهم لذلك تركوا وراءهم AirPods".

ولم يتم تعقب اللصوص وحقيبة Vettel أيضًا مفقودة، ومع ذلك تم استرداد AirPods بفضل تطبيق Find My، ويمكن استخدام تطبيق Find My لتتبع أجهزة أبل ويعمل عبر iPhone و AirPods و أبل Watch و MacBook.