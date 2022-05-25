شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن إمكانية وجود الكائنات الفضائية ومكانهم فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العالم براين كوكس أنه يمكن أن توجد الكائنات الفضائية بالفعل ولكن ليس في مجرتنا ردا على تعليقات عضو الكونجرس الأمريكي أندريه كارسون الأسبوع الماضي بأن الأجسام الطائرة المجهولة تشكل تهديدًا محتملاً للأمن القومي، وأنها "حقيقية وتحتاج إلى التحقيق".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقترح البروفيسور كوكس أن كائنات ذكية يمكن أن تكون موجودة، لكن الحضارات مثل حضارتنا ستكون "نادرة للغاية"، مضيفا "ربما في المتوسط واحدة لكل مجرة".

وقال لبرنامج Sunday Morning على بي بي سي: "هناك تريليوني مجرة في الكون المرئي، أنا متأكد من وجود مجرات أخرى هناك".

وأضاف كوكس، أن الميكروبات قد تكون شائعة، ولكن أشياء مثلنا قد تكون نادرة للغاية، حيث قال البروفيسور كوكس "بينما قد تكون الميكروبات على الكواكب الأخرى شائعة، فإن الحضارات أكثر ندرة".

أوضح كوكس: "إذا أجبرتني على التخمين، فسأقول إنه قد يكون هناك ميكروبات في كل مكان - ولهذا السبب نبحث عن الحياة على المريخ، على سبيل المثال، ولكن فيما يتعلق بالذكاء، فإن الشيء الوحيد الذي يجب التفكير فيه هو أصل الحياة على الأرض."

كما أنه تعليقًا على ذلك، قالت مونيكا جرادي، أستاذة علوم الكواكب والفضاء: "إن مجرتنا شاسعة للغاية، مع وجود العديد من الأنواع المختلفة من النجوم التي تدور حولها كواكب، ومن الممكن إحصائيًا أنه نشأت الحياة على كوكب آخر".

وأضافت جرادى، "آمل أن يدرك أي شكل من أشكال الحياة قد تطور إلى مثل هذه المرحلة المتقدمة أن السلام والحقيقة والعدالة والنزاهة سيكون نموذجًا أفضل بكثير للحضارة من الحرب والإرهاب والظلم والباطل".