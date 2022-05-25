شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن إمكانية وجود الكائنات الفضائية ومكانهم فى الكون والان مع تفاصيل الخبر
وقال لبرنامج Sunday Morning على بي بي سي: "هناك تريليوني مجرة في الكون المرئي، أنا متأكد من وجود مجرات أخرى هناك".
وأضاف كوكس، أن الميكروبات قد تكون شائعة، ولكن أشياء مثلنا قد تكون نادرة للغاية، حيث قال البروفيسور كوكس "بينما قد تكون الميكروبات على الكواكب الأخرى شائعة، فإن الحضارات أكثر ندرة".
أوضح كوكس: "إذا أجبرتني على التخمين، فسأقول إنه قد يكون هناك ميكروبات في كل مكان - ولهذا السبب نبحث عن الحياة على المريخ، على سبيل المثال، ولكن فيما يتعلق بالذكاء، فإن الشيء الوحيد الذي يجب التفكير فيه هو أصل الحياة على الأرض."
كما أنه تعليقًا على ذلك، قالت مونيكا جرادي، أستاذة علوم الكواكب والفضاء: "إن مجرتنا شاسعة للغاية، مع وجود العديد من الأنواع المختلفة من النجوم التي تدور حولها كواكب، ومن الممكن إحصائيًا أنه نشأت الحياة على كوكب آخر".
وأضافت جرادى، "آمل أن يدرك أي شكل من أشكال الحياة قد تطور إلى مثل هذه المرحلة المتقدمة أن السلام والحقيقة والعدالة والنزاهة سيكون نموذجًا أفضل بكثير للحضارة من الحرب والإرهاب والظلم والباطل".